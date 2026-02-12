Καθαρή πρωτιά για το Happy Day στον Alpha, που σημείωσε 18,9% και βρέθηκε με διαφορά στην κορυφή της πρωινής ζώνης, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Στο μπλοκ του 14% κινήθηκαν η «Ώρα Ελλάδος» με 14,6% και η «Κοινωνία Ώρα MEGA» με 14,2%, ενώ το «Σήμερα» ακολούθησε κοντά με 13,9%, διαμορφώνοντας ένα σφιχτό τετράγωνο πίσω από την κορυφή.

Αντίθετα, το «Καλημέρα Ελλάδα» περιορίστηκε στο 4,7%, σε ιδιαίτερα χαμηλή επίδοση για τη ζώνη, ενώ το «Νωρίς - Νωρίς» κατέγραψε μόλις 2,8%, μένοντας εκτός ανταγωνισμού.

Πηγή: tvnea.com