Καθαρή πρωτιά για το Happy Day στον Alpha, που σημείωσε 18,9% και βρέθηκε με διαφορά στην κορυφή της πρωινής ζώνης, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Στο μπλοκ του 14% κινήθηκαν η «Ώρα Ελλάδος» με 14,6% και η «Κοινωνία Ώρα MEGA» με 14,2%, ενώ το «Σήμερα» ακολούθησε κοντά με 13,9%, διαμορφώνοντας ένα σφιχτό τετράγωνο πίσω από την κορυφή.

Αντίθετα, το «Καλημέρα Ελλάδα» περιορίστηκε στο 4,7%, σε ιδιαίτερα χαμηλή επίδοση για τη ζώνη, ενώ το «Νωρίς - Νωρίς» κατέγραψε μόλις 2,8%, μένοντας εκτός ανταγωνισμού.



Πηγή: tvnea.com
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Μπροστά η «Super Κατερίνα» – Δεύτεροι οι «Αταίριαστοι»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Μπροστά η «Super Κατερίνα» – Δεύτεροι οι «Αταίριαστοι»
Οι ταμειακές δεν καταργούνται, πού πάει η τάση
Οι ταμειακές δεν καταργούνται, πού πάει η τάση
Απογευματινή ζώνη: «Deal» ξανά στην κορυφή
Απογευματινή ζώνη: «Deal» ξανά στην κορυφή
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Μπροστά η «Super Κατερίνα» – Δεύτεροι οι «Αταίριαστοι»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Μπροστά η «Super Κατερίνα» – Δεύτεροι οι «Αταίριαστοι»
Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά για «Αποκαλύψεις»
Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά για «Αποκαλύψεις»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Κοινωνία Ώρα MEGA» μπροστά – Σταθερό το Happy Day, χαμηλά το «Καλημέρα Ελλάδα»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Κοινωνία Ώρα MEGA» μπροστά – Σταθερό το Happy Day, χαμηλά το «Καλημέρα Ελλάδα»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «Super Κατερίνα» με άνεση μπροστά
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: «Super Κατερίνα» με άνεση μπροστά
Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά για «Αποκαλύψεις»
Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά για «Αποκαλύψεις»
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετεί εναρμονισμένες προδιαγραφές για την κοινοποίηση δεδομένων σιδηροδρομικών μεταφορών
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετεί εναρμονισμένες προδιαγραφές για την κοινοποίηση δεδομένων σιδηροδρομικών μεταφορών
Μετρό: Εκτός λειτουργίας ο σταθμός «Σύνταγμα» μετά από απόπειρα αυτοκτονίας
Μετρό: Εκτός λειτουργίας ο σταθμός «Σύνταγμα» μετά από απόπειρα αυτοκτονίας
Sing of Greece 2026 – Τεχνικά προβλήματα και εμφανή αδυναμία παραγωγής
Sing of Greece 2026 – Τεχνικά προβλήματα και εμφανή αδυναμία παραγωγής
Δ.Φυλής: «Συγκρούεται» με τη Hellenic Train – Ζητά λύση για τους πολίτες
Δ.Φυλής: «Συγκρούεται» με τη Hellenic Train – Ζητά λύση για τους πολίτες