Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νέο εκτελεστικό κανονισμό που επιδιώκει να θεσπίσει απαιτήσεις για τη διαλειτουργικότητα της ανταλλαγής δεδομένων στις σιδηροδρομικές μεταφορές.railway-news.comΟ κανονισμός θεσπίζει τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ) σχετικά με το υποσύστημα τηλεματικής, ΤΠΔ Τηλεματικής, η οποία υποστηρίζει την άνευ διακρίσεων και διαφάνεια στην κοινοχρησία δεδομένων στον sidirodromikanea
