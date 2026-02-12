2026-02-12 09:08:54

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νέο εκτελεστικό κανονισμό που επιδιώκει να θεσπίσει απαιτήσεις για τη διαλειτουργικότητα της ανταλλαγής δεδομένων στις σιδηροδρομικές μεταφορές.railway-news.comΟ κανονισμός θεσπίζει τεχνική προδιαγραφή διαλειτουργικότητας (ΤΠΔ) σχετικά με το υποσύστημα τηλεματικής, ΤΠΔ Τηλεματικής, η οποία υποστηρίζει την άνευ διακρίσεων και διαφάνεια στην κοινοχρησία δεδομένων στον sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ