Τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησαν ξανά φήμες ότι «οι ταμειακές μηχανές καταργούνται» και ότι «θα αντικατασταθούν υποχρεωτικά από υπηρεσίες Παρόχου από τον Οκτώβριο 2026». Ο ΣΕΚΤ (Σύνδεσμος Εισαγωγέων & Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων) ξεκαθαρίζει ότι αυτό είναι ανυπόστατο και μιλά για παραπληροφόρηση/στρεβλώσεις στην αγορά λιανικής.

Παράλληλα, όμως, υπάρχει μια πραγματικότητα που βλέπουμε όλοι στην πράξη: η τάση της αγοράς (ειδικά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις) είναι να μετακινούνται σε λύσεις Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων / ηλεκτρονικής τιμολόγησης για ένα πιο “ελαφρύ” setup — και πολλές φορές χωρίς ανάγκη για έξτρα φορολογικό μηχανισμό/ταμειακή, πέρα από έναν θερμικό εκτυπωτή αποδείξεων.

Τι σημαίνει πάω "σε λύση Παρόχου" στην πράξη

Με λύση Παρόχου, οι αποδείξεις λιανικής:



εκδίδονται από το πρόγραμμα/λογισμικό του φαρμακείου (στον υπολογιστή),

και τυπώνονται σε έναν θερμικό εκτυπωτή αποδείξεων.

➡️ Δηλαδή, δεν απαιτείται extra φορολογικό hardware (ταμειακή/φορολογικός μηχανισμός) πέρα από έναν απλό θερμικό εκτυπωτή, σε αρκετές περιπτώσεις υλοποίησης.

Παράλληλα, υπάρχουν και φορολογικά κίνητρα για όσους επιλέξουν λύσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης/διαβίβασης μέσω Παρόχου (ανάλογα με το πλαίσιο και τις προϋποθέσεις που ισχύουν κάθε φορά).

Υπενθύμιση για φαρμακοποιούς: Ο Πάροχος είναι ήδη υποχρεωτικός για B2G

Να θυμίσουμε ότι ο Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ για την έκδοση τιμολογίων B2G (προς ασφαλιστικά ταμεία πχ.). Άρα ως κλάδος, έχουμε ήδη πάροχο.

Και εδώ είναι το πρακτικό “κέρδος”:

farmakopoioi

