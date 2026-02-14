





Ο Β’ Ημιτελικός του Sing for Greece ολοκληρώθηκε με έντονο ανταγωνισμό και επτά καλλιτέχνες να παίρνουν το εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό. Οι φιναλίστ θα διεκδικήσουν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision Song Contest 2026 που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη, σε μια βραδιά που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ακολουθεί ο πίνακας με τους καλλιτέχνες που προκρίθηκαν (η σειρά δεν σχετίζεται με τη βαθμολογία):







Καλλιτέχνης

1 Good job Nicky

2 Mikay

3 Μαρίκα

4 D3lta

5 Leroybroughtflowers

6 Koza Mostra

7 ZAF

Η τελική αναμέτρηση προμηνύεται δυναμική, καθώς οι συμμετοχές καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών — από mainstream pop και εναλλακτικούς ήχους μέχρι ethnic και πιο ιδιαίτερες σκηνικές προτάσεις. Το μόνο βέβαιο είναι πως ο Μεγάλος Τελικός θα έχει σασπένς μέχρι την τελευταία ψήφο.

Πηγή: tvnea.com