Η Western Digital (WD) χαράσσει μια εντυπωσιακή πορεία για το μέλλον των σκληρών δίσκων (HDD), αποδεικνύοντας ότι το παραδοσιακό μέσο αποθήκευσης κάθε άλλο παρά «τελειωμένο» είναι. Η στρατηγική της βασίζεται στην υιοθέτηση της τεχνολογίας HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording) και την αύξηση της πυκνότητας των δεδομένων μέσω καινοτόμων μεθόδων μηχανικής.

Ακολουθεί η ανάλυση των κυριότερων σημείων του οδικού χάρτη της εταιρείας:

1. Το Άμεσο Μέλλον: Η Μετάβαση στο HAMR (2025–2027)

Η WD ετοιμάζεται για τη μαζική παραγωγή δίσκων HAMR, μια τεχνολογία που χρησιμοποιεί ακτίνες laser για να θερμαίνει το μαγνητικό μέσο κατά την εγγραφή, επιτρέποντας σε περισσότερα δεδομένα να αποθηκεύονται σε μικρότερη επιφάνεια.

2025: Έναρξη μαζικής παραγωγής εμπορικών μοντέλων HAMR.

Τέλη 2026: Κυκλοφορία δίσκων χωρητικότητας 40TB (CMR) και 44TB (SMR).

Υποδομή: Χρήση πλατφόρμας 11 πλατό (platters) με ειδικές κεφαλές που ενσωματώνουν lasers τύπου "edge-emitting".

2. Μεσοπρόθεσμος Στόχος: Τα 60TB και η Νέα Μηχανική (2028)

Το 2028 αποτελεί έτος-ορόσημο, καθώς η εταιρεία σχεδιάζει να αυξήσει τον αριθμό των πλατό εντός του ίδιου περιβλήματος 3.5 ιντσών.

Αύξηση Πλατό: Μετάβαση σε διατάξεις 12 πλατό για την επίτευξη των 60TB.

Τεχνολογία ePMR & HAMR: Και οι δύο τεχνολογίες θα μοιράζονται την ίδια μηχανική πλατφόρμα, διατηρώντας το ίδιο ενεργειακό προφίλ (κατανάλωση) για τους πελάτες.

Dual Actuator (Dual Pivot): Εισαγωγή συστημάτων με διπλό βραχίονα ανάγνωσης/εγγραφής, που θα διπλασιάζει την ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων (bandwidth) και τις επιδόσεις IOPS.

3. Μακροπρόθεσμο Πλάνο: Προς τα 140TB (2030+)

Η WD στοχεύει σε μια «επαναφορά» της καμπύλης ανάπτυξης μέσω της μετάβασης σε vertical lasers (κατακόρυφα laser), τα οποία προσφέρουν μεγαλύτερη ακρίβεια και λιγότερες απώλειες ενέργειας.

Οδικός Χάρτης ΧωρητικότηταςΈτοςΣτόχος ΧωρητικότηταςΤεχνολογική Καινοτομία2029-2030100TBVertical Laser & Υψηλή ΠυκνότηταΜετά το 2030140TB14 Πλατό & 10TB ανά πλατόΜέλλονBPM (Bit Patterned Media)Δομημένες επιφάνειες σε νανοκλίμακαΤι σημαίνει αυτό για την αγορά;

Παρά την κυριαρχία των SSD στις ταχύτητες, οι HDD παραμένουν η πιο οικονομική λύση για το Cloud και το AI, όπου ο όγκος των δεδομένων είναι τεράστιος. Η νέα στρατηγική της Western Digital υπόσχεται:

Χαμηλότερο κόστος ανά Terabyte.

Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και αξιοπιστία μέσω ακριβέστερης θερμικής διαχείρισης.

Σταθερή κατανάλωση ενέργειας παρά την αύξηση της χωρητικότητας.

Μέχρι σήμερα, η διαδικασία εγγραφής δεδομένων βασίζεται σε συστήματα που, παρότι λειτουργικά, παρουσιάζουν περιορισμούς. Μέρος της ενέργειας χάνεται, τα εξαρτήματα χρειάζονται περισσότερο χώρο στο εσωτερικό του δίσκου και η μαζική παραγωγή δεν είναι όσο αποδοτική θα ήθελαν οι εταιρείες.







