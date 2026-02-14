Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η πρωινή ενημερωτική ζώνη, με το Happy Day στον Alpha να κατακτά την πρώτη θέση σημειώνοντας 17,3%. Η εκπομπή διατήρησε τη δυναμική της και άφησε πίσω τον ανταγωνισμό, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της απήχηση στο κοινό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Κοινωνία Ώρα Mega με 15,2%, καταγράφοντας ισχυρή παρουσία στη ζώνη, ενώ ακολούθησε η Ώρα Ελλάδος με 11,5%.

Το Σήμερα σημείωσε 8,1%, ενώ το Καλημέρα Ελλάδα περιορίστηκε στο 5,7%. Σε χαμηλότερα επίπεδα κινήθηκε το Νωρίς Νωρίς, το οποίο κατέγραψε 1,7%.

Πηγή: tvnea.com