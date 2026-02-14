Έντονος ήταν ο ανταγωνισμός στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη, με τη Super Κατερίνα να κατακτά την πρώτη θέση σημειώνοντας 13,3%. Η εκπομπή διατήρησε την πρωτοκαθεδρία της, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική της στο κοινό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το 10 Παντού με 12,4%, ενώ σε απόσταση αναπνοής ακολούθησε το Buongiorno με 11,8%. Το Το Πρωινό κατέγραψε 11,0%, διατηρώντας ανταγωνιστική παρουσία στη ζώνη.

Πιο πίσω κινήθηκε το Breakfast@Star με 8,3%, ενώ οι Αταίριαστοι σημείωσαν 6,0%. Σε χαμηλότερα επίπεδα περιορίστηκε το Πρωίαν σε Είδον, το οποίο κατέγραψε 2,5%.

Πηγή: tvnea.com