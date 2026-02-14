2026-02-14 10:44:39
Ξεκάθαρο προβάδισμα κατέγραψαν οι Αποκαλύψεις, οι οποίες σημείωσαν 15,0% και βρέθηκαν στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης, αφήνοντας σημαντική απόσταση από τον ανταγωνισμό.

Στη δεύτερη θέση κινήθηκαν οι Αλήθειες με τη Ζήνα με 5,8%, ενώ σε κοντινή απόσταση ακολούθησε το Live You με 5,5%. Το Όπου Υπάρχει Ελλάδα κατέγραψε 5,1%, διατηρώντας επαφή με τη μεσαία ζώνη του πίνακα.

Σε χαμηλότερα επίπεδα κινήθηκε το Ώρα για Ψυχαγωγία με 1,7%, ενώ η Pop Μαγειρική (8ος κύκλος) περιορίστηκε στο 1,6%.



Πηγή: tvnea.com
