2026-02-14 09:07:14

Σε 17 μήνες από σήμερα ξεκινά η σταδιακή έλευση των πρώτων ολοκαίνουργιων συρμών της Hellenic Train και έως το τέλος του 2027 θα έχει ολοκληρωθεί η παραλαβή και η ένταξη σε κυκλοφορία και των 23, αναφέρει σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Πρόκειται, όπως εξηγεί, για ένα απολύτως δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για τον ιταλικό όμιλο, sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ