





Πρώτο στην prime time ζώνη το «Να Μ’ Αγαπάς» (17,4%), που κυριάρχησε με σαφή διαφορά και καθόρισε τον ρυθμό της τηλεθέασης.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Ράδιο Αρβύλα» (15,5%), σε υψηλά επίπεδα αλλά πίσω από τον πρωτοπόρο.

Ακολουθούν το «Άγιος Έρωτας II» (14,9%), το «MasterChef 10» (14,7%), το «Μία Νύχτα Μόνο» (12,1%) και το «Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια» (12,4%), όλα με διψήφια ποσοστά.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν το «Survivor» (11,6%), η «Grand Hotel» (7,4%), η «Η Γη της Ελιάς – 5ος Κύκλος» (8,3%), το «To Παιδί» (3,9%), το «Real View» (2,7%) και το «Καλά θα πάει κι αυτό» (2,7%).

Πηγή: tvnea.com