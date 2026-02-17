Απόλυτη πρωτιά για τη «Super Κατερίνα» (20,4%), που κυριάρχησε στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη, αφήνοντας πίσω με μεγάλη διαφορά το σύνολο των αντιπάλων της.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν οι «Αταίριαστοι» (14,4%) και το «Buongiorno» (11,2%), με σαφή διαφορά από τον πρωτοπόρο και περιορισμένη επιρροή στη ζώνη.

Ακολουθούν το «Το Πρωινό» (9,8%) και το «Breakfast@Star» (7,8%), σε μονοψήφια επίπεδα, ενώ χαμηλότερα κινήθηκαν το «10 Παντού» (5,5%) και το «Πρωίαν σε Είδον» (2,3%).

Πηγή: tvnea.com