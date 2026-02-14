2026-02-14 11:31:16

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, καθώς τα συνεργεία του Διαχειριστή Υποδομής συνεχίζουν τις εργασίες απομάκρυνσης φερτών υλικών από τη σιδηροδρομική γραμμή, καταργούνται και σήμερα, Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, τα δρομολόγια:· 1330 & 1332 (Διακοπτό – Καλάβρυτα)· 1331 & 1333 (Καλάβρυτα – Διακοπτό)Υπενθυμίζεται ότι, κατά την επιθεώρηση sidirodromikanea

