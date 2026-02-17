2026-02-17 16:24:11
Φωτογραφία για Ιταλός πιλότος προσγειώνει αεροπλάνο σε κινούμενο τρένο για πρώτη φορά στον κόσμο!
Ο Ντάριο Κόστα εκτελεί την πρώτη προσγείωση και απογείωση από κινούμενο φορτηγό τρένο στο Αφιόν Καραχισάρ της Τουρκίας, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου. Φωτογραφία: Joerg Mitter/Red Bull Content Poolnovanews.co.zaΑΦΙΟΝ ΚΑΡΑΧΙΣΑΡ, Τουρκία – Ο αθλητής της Red Bull, Ντάριο Κόστα, έγραψε ιστορία στην αεροπορία, προσγειώνοντας με επιτυχία το αεροσκάφος του σε ένα κινούμενο φορτηγό τρένο στην Τουρκία και sidirodromikanea
