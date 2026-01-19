2026-01-19 11:30:59
Φωτογραφία για Οι Ράδιο Αρβύλα επιστρέφουν σήμερα ζωντανά



Αφήνοντας πίσω μια εντυπωσιακή χρονιά, όπου σάρωσαν στην τηλεθέαση και αποδόμησαν το κοινωνικό, πολιτικό και τηλεοπτικό τοπίο, με τα επικά βίντεο, τις άπαιχτες ατάκες και τον λόγο τους, οι Ράδιο Αρβύλα επιστρέφουν το 2026, για να σατιρίσουν και να σχολιάσουν όλα όσα μας κάνουν να γελάμε, να απελπιζόμαστε, να σκεφτόμαστε και να αμφισβητούμε.

Ο Αντώνης Κανάκης μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, αλλά και τους Κωστάκη και «Πασοκτσή», έρχονται για να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα, όπως ακριβώς της αξίζει! 



Την πρώτη εβδομάδα της επιστροφής της, η παρέα θα είναι στον τηλεοπτικό αέρα αποκλειστικά με το «ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ», δίνοντας το στίγμα της με σατιρική διάθεση και εκρηκτικό σχολιασμό.



Η πιο επιδραστική φωνή της ελληνικής τηλεόρασης επιστρέφει απόψε στις 20:00 στον ANT1. 

Πηγή: tvnea.com
