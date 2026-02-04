2026-02-04 00:52:25
Φωτογραφία για Παστέλ αποχρώσεις και νεανική διάθεση σε 40τμ
Σύγχρονο νεανικό ύφος με απαλές και παστέλ αποχρώσεις στις περισσότερες μεγάλες επιφάνειες να συνδυάζονται ιδανικά με έντονων αποχρώσεων λεπτομέρειες και να δημιουργούν μια ισορροπημένη αντίθεση με το ενιαίο σκούρο δάπεδο. 

Στα αξιοσημείωτα της διαμόρφωσης οι εντοιχισμένες ραφιέρες σε αρκετά σημεία -μια κατασκευή που μπορεί να δημιουργηθεί σε κάθε χώρο με γυψοσανίδες- και που εξοικονομεί πολύτιμους χώρους αποθήκευσης, με δεδομένες τις μικρές διαστάσεις του διαμερίσματος που καλύπτει μόλις 40τ.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

historiskahem.se

SHARE
soulouposeto
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Dragons’ Den: Μετακομίζει σε άλλο κανάλι; - Όλο το ρεπορτάζ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Dragons’ Den: Μετακομίζει σε άλλο κανάλι; - Όλο το ρεπορτάζ
Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ μηνύουν την κυβέρνηση Τραμπ για παρακράτηση χρηματοδότησης για τη σιδηροδρομική σήραγγα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νέα Υόρκη και Νιου Τζέρσεϊ μηνύουν την κυβέρνηση Τραμπ για παρακράτηση χρηματοδότησης για τη σιδηροδρομική σήραγγα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ανακοίνωση της εταιρείας Φαρμασέρβ-Λίλλυ σχετικά με τη την κατάργηση κυκλοφορίας του Ladose και τη διάθεση του φαρμακευτικού σκευάσματος Ladosole
Ανακοίνωση της εταιρείας Φαρμασέρβ-Λίλλυ σχετικά με τη την κατάργηση κυκλοφορίας του Ladose και τη διάθεση του φαρμακευτικού σκευάσματος Ladosole
Άδωνης Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1:
Άδωνης Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1: "Από την άλλη βδομάδα ξεκινάει η διάθεση των ΦΥΚ από τα ιδιωτικά φαρμακεία" (video)
Minimal αισθητική σε απαλές αποχρώσεις
Minimal αισθητική σε απαλές αποχρώσεις
Αναλυτικά το ΦΕΚ για τη διάθεση των ΦΥΚ από τα ιδιωτικά φαρμακεία - Ποια η διαδικασία και ποια η ακριβής λίστα των φαρμάκων
Αναλυτικά το ΦΕΚ για τη διάθεση των ΦΥΚ από τα ιδιωτικά φαρμακεία - Ποια η διαδικασία και ποια η ακριβής λίστα των φαρμάκων
Προς αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με τη διάθεση παιδιατρικών εμβολίων από τα φαρμακεία
Προς αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με τη διάθεση παιδιατρικών εμβολίων από τα φαρμακεία
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Οι Ινδικοί Σιδηρόδρομοι σχεδιάζουν επενδύσεις ρεκόρ σε σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας
Οι Ινδικοί Σιδηρόδρομοι σχεδιάζουν επενδύσεις ρεκόρ σε σιδηροδρόμους υψηλής ταχύτητας
Άνω–κάτω το πρόγραμμα της ΕΡΤ λόγω Μουντιάλ: Πρόωρα φινάλε, αναβολές και αλλαγές στη μυθοπλασία
Άνω–κάτω το πρόγραμμα της ΕΡΤ λόγω Μουντιάλ: Πρόωρα φινάλε, αναβολές και αλλαγές στη μυθοπλασία
«Γιατί ρε πατέρα;»: Η σειρά του ΑΝΤ1 κάνει πρεμιέρα στο Netflix - Νέα ευχάριστη έκπληξη στον προγραμματισμό του καναλιού...
«Γιατί ρε πατέρα;»: Η σειρά του ΑΝΤ1 κάνει πρεμιέρα στο Netflix - Νέα ευχάριστη έκπληξη στον προγραμματισμό του καναλιού...
Η επίσημη ανακοίνωση του OPEN για το τηλεπαιχνίδι
Η επίσημη ανακοίνωση του OPEN για το τηλεπαιχνίδι "Ο ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ"
Διακόσμηση για σπίτι με μικρό παιδί χωρίς να θυσιάσετε την αισθητική
Διακόσμηση για σπίτι με μικρό παιδί χωρίς να θυσιάσετε την αισθητική