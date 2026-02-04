2026-02-04 00:52:25

Σύγχρονο νεανικό ύφος με απαλές και παστέλ αποχρώσεις στις περισσότερες μεγάλες επιφάνειες να συνδυάζονται ιδανικά με έντονων αποχρώσεων λεπτομέρειες και να δημιουργούν μια ισορροπημένη αντίθεση με το ενιαίο σκούρο δάπεδο.



Στα αξιοσημείωτα της διαμόρφωσης οι εντοιχισμένες ραφιέρες σε αρκετά σημεία -μια κατασκευή που μπορεί να δημιουργηθεί σε κάθε χώρο με γυψοσανίδες- και που εξοικονομεί πολύτιμους χώρους αποθήκευσης, με δεδομένες τις μικρές διαστάσεις του διαμερίσματος που καλύπτει μόλις 40τ.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ



historiskahem.se



SHARE

soulouposeto

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ