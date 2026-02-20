Στα βάθη της Μεσογείου Θάλασσας, χιλιάδες μέτρα κάτω από την επιφάνεια, τον Φεβρουάριο του 2023, οι αισθητήρες του ανιχνευτή KM3NeT κατέγραψαν ένα σήμα που εξακολουθεί να στοιχειώνει τους φυσικούς.

Ένα νετρίνο με ενέργεια περίπου 220 petaelectronvolts, δηλαδή σχεδόν τριάντα χιλιάδες φορές μεγαλύτερη από ό,τι μπορούν να παράγουν οι ισχυρότεροι επιταχυντές σωματιδίων στη Γη.

Το γεγονός, που καταγράφηκε ως KM3-230213A, συγκαταλέγεται αμέσως ανάμεσα στα πιο μυστηριώδη κοσμικά σήματα των τελευταίων ετών. Το μεγάλο ερώτημα είναι ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εντοπιστεί καμία γνωστή πηγή ικανή να παράγει μια τόσο ακραία δόση ενέργειας.

Τα νετρίνα είναι από τα πιο «ντροπαλά» σωματίδια στο σύμπαν. Διαπερνούν σχεδόν ανενόχλητα την ύλη, γεγονός που καθιστά τις ανιχνεύσεις τους εξαιρετικά σπάνιες και πολύτιμες. Το μυστήριο γίνεται ακόμη μεγαλύτερο αν ληφθεί υπόψη ότι το ανταγωνιστικό παρατηρητήριο IceCube, στον Νότιο Πόλο, δεν κατέγραψε τίποτα αντίστοιχο εκείνη τη στιγμή.

Αν επρόκειτο για ένα συνηθισμένο κοσμικό φαινόμενο, γιατί εντοπίστηκε μόνο από έναν ανιχνευτή; Η απάντηση μπορεί να βρίσκεται στο ότι επρόκειτο για μια εξαιρετικά σύντομη και ακραία «λάμψη», η οποία διέφυγε της ευρύτερης παρατήρησης.

Η τολμηρή θεωρία των επιστημόνων

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης προτείνουν μια τολμηρή εξήγηση: πιστεύουν ότι το σήμα θα μπορούσε να είναι η τελική έκρηξη μιας πρωταρχικής μαύρης τρύπας, ενός μικροσκοπικού αντικειμένου που σχηματίστηκε λίγο μετά τη Μεγάλη Έκρηξη.

Σύμφωνα με τη θεωρία του Στίβεν Χόκινγκ, αυτές οι υποθετικές μαύρες τρύπες εξατμίζονται σταδιακά, απελευθερώνοντας τεράστιες ποσότητες ενέργειας με τη μορφή εξαιρετικά ενεργητικών σωματιδίων καθώς διαλύονται.

Για να μπορέσει το μοντέλο να ταιριάξει με τα δεδομένα της παρατήρησης, οι φυσικοί αναγκάστηκαν να ενσωματώσουν εξωτικά στοιχεία, όπως το λεγόμενο «σκοτεινό φορτίο» και τα «σκοτεινά ηλεκτρόνια». Η επίδρασή τους θα μπορούσε να εξηγήσει γιατί το νετρίνο καταγράφηκε μόνο σε ένα στενό ενεργειακό εύρος.

Αν αυτή η υπόθεση επιβεβαιωθεί, δεν θα πρόκειται απλώς για την εξήγηση ενός μεμονωμένου σήματος, αλλά για ένα σημαντικό βήμα στην κατανόηση της σκοτεινής ύλης και των ίδιων των θεμελίων του σύμπαντος.

