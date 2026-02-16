Η κάλυψη ενός παλιού δαπέδου σε μπαλκόνι δεν απαιτεί απαραίτητα ολική ανακαίνιση.

Είτε πρόκειται για φθαρμένα πλακάκια, μάρμαρα παλιό μωσαϊκό ή άστρωτο τσιμέντο, υπάρχουν λύσεις που ανανεώνουν ουσιαστικά τον εξωτερικό χώρο και τον αναβαθμίζουν λειτουργικά και αισθητικά χωρίς βαριές εργασίες. Το βασικό δεν είναι να επιλέξετε απλώς υλικό, αλλά να επιλέξετε τη σωστή λύση για τις συνθήκες στον δικό σας χώρο.

Τι πρέπει να ελέγξετε πριν καλύψετε το παλιό δάπεδο

Υγρασία και απορροή: Αν το νερό λιμνάζει, οποιαδήποτε επίστρωση μπορεί να επηρεαστεί. Ελέγξτε την κλίση και αν χρειάζεται διορθώστε την απορροή πριν τοποθετήσετε νέο υλικό.

Ύψος δαπέδου: Κάθε επίστρωση, ανάλογα με το είδος της, αυξάνει το συνολικό πάχος του δαπέδου. Εξετάστε αν υπάρχει το κατάλληλο ύψος στα σημεία πρόσβασης στο μπαλκόνι από μπαλκονόπορτες.

Διάρκεια λύσης: Θέλετε προσωρινή ανανέωση ή επένδυση πολλών ετών; Η απάντηση καθορίζει την επιλογή.

DIY λύσεις χαμηλού κόστουςΒάψιμο του δαπέδου

Το βάψιμο αποτελεί την πιο οικονομική και άμεσα εφαρμόσιμη λύση για την ανανέωση παλιού δαπέδου σε μπαλκόνι, ειδικά όταν πρόκειται για άστρωτο τσιμέντο ή φθαρμένα πλακάκια - μάρμαρα που δεν παρουσιάζουν σοβαρές φθορές. Με κατάλληλα ακρυλικά χρώματα εξωτερικών χώρων ή και χρώματα κιμωλίας, μπορείτε μόνοι σας να αλλάξετε πλήρως την εικόνα του χώρου χωρίς καμία κατασκευαστική επέμβαση.

Αν χρειάζεται, πριν το βάψιμο στο σχέδιο - χρώμα της επιλογής σας, περάστε την επιφάνεια με ένα αστάρι που και θα βοηθήσει στην εφαρμογή του χρώματος και θα δημιουργήσει στο δάπεδο ένα λευκό «φόντο» ώστε εύκολα να μπορείτε να εφαρμόσετε δίχρωμα ή πολύχρωμα σχέδια.



Χρησιμοποιώντας stencils μεγάλου μεγέθους ή ένα καλούπι για μονοπάτια και χρώματα σε σπρέϊ μπορείτε να δώσετε στο δάπεδο όψη πλακόστρωτου, σε όποιες αποχρώσεις προτιμάτε.

▶ Πως θα βάψετε τσιμεντένια δάπεδα σε εξωτερικούς χώρους





Τι να εξετάσετε πριν προχωρήσετε:

– Κατάσταση επιφάνειας: Ρωγμές, σαθρά σημεία ή αποκολλήσεις πρέπει να επισκευαστούν πριν τη βαφή. Το χρώμα δεν καλύπτει δομικά προβλήματα.



– Καθαρισμός και αστάρι: Η σωστή προετοιμασία (απολίπανση, αφαίρεση σκόνης, εφαρμογή κατάλληλου ασταριού) επηρεάζει περισσότερο το αποτέλεσμα από την ίδια τη βαφή.



– Έκθεση στον ήλιο και φθορά: Σε μπαλκόνια με έντονη χρήση ή συνεχή ηλιοφάνεια, απαιτείται προστατευτικό βερνίκι πάνω από το χρώμα για μεγαλύτερη αντοχή.

Συναρμολογούμενα πλακάκια (ξύλινα ή συνθετικά)

Τα κουμπωτά πλακάκια αποτελούν μία από τις πιο πρακτικές λύσεις για κάλυψη παλιού δαπέδου σε μπαλκόνι, χωρίς μόνιμες επεμβάσεις. Τοποθετούνται απευθείας πάνω στην υπάρχουσα επιφάνεια και δημιουργούν ομοιόμορφο, καθαρό αισθητικό αποτέλεσμα.

Τι να μελετήσετε πριν την τοποθέτηση:

– Κλίση δαπέδου: Το νερό πρέπει να απομακρύνεται σωστά. Αν η επιφάνεια δεν έχει επαρκή απορροή, ενδέχεται να εγκλωβιστεί υγρασία κάτω από τα πλακάκια.



– Ύψος και περιμετρικά κενά: Τα πλακάκια έχουν συγκεκριμένες διαστάσεις και δεν κόβονται πάντα εύκολα. Μετρήστε σωστά το ύψος κοντά στη μπαλκονόπορτα και υπολογίστε πώς θα διαμορφωθούν τα τελειώματα στα άκρα, συνήθως με ειδικά για τη συγκεκριμένη χρήση προφίλ.



– Σταθερότητα υποστρώματος: Αν το παλιό δάπεδο έχει έντονες ανομοιομορφίες ή ρωγμές, καλό είναι να προηγηθεί βασική εξομάλυνση.

Πρόκειται για λύση κατάλληλη τόσο για ιδιόκτητα όσο και για νοικιασμένα σπίτια, καθώς αφαιρείται εύκολα χωρίς να αλλοιώνει μόνιμα την επιφάνεια και προσφέροντας μια αισθητική που προσομοιάζει αρκετά του φυσικού ξύλου.



Στην αγορά θα βρείτε και συναρμολογούμενα κουμπωτά πλακάκια πάνω στα οποία τοποθετείται πρόσθετη επίστρωση με γεωμετρικά σχέδια όπως και πλακάκια με επιφάνεια χλοοτάπητα.

Συνθετικός χλοοτάπητας

Ο συνθετικός χλοοτάπητας προσφέρει άμεση οπτική ανανέωση και καλύπτει γρήγορα παλιά πλακάκια, μάρμαρα ή άστρωτο τσιμέντο. Το πλαστικό δεν είναι ασφαλώς από τα οικολογικά υλικά και η αισθητική του υπολείπεται κατά πολύ άλλων υλικών όμως ο συνθετικός χλοοτάπητας είναι μια επιλογή ιδιαίτερα κατάλληλη σε κάποιες περιπτώσεις, πχ για χώρους που επιδιώκεται μια εύκολη και γρήγορη αλλαγή όπως και για άνετη χρήση του χώρου από μικρά παιδιά.

Τι να εξετάσετε πριν την τοποθέτηση:

– Αποστράγγιση: Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν διαθέτει κατάλληλη διάτρηση στο υπόστρωμα ώστε να μην συγκρατεί νερό.



– Ποιότητα και πυκνότητα: Ένας χλοοτάπητας ιδιαίτερα χαμηλής ποιότητας φθείρεται γρήγορα και αλλοιώνεται από την έκθεση στον ήλιο.



– Σταθεροποίηση: Σε σημεία με έντονο αέρα, ίσως χρειαστεί περιμετρική στερέωση κάτω μέρος του χλοοτάπητα για να μην μετακινείται.

Λύσεις προσωρινές ή για νοικιασμένα σπίτια

Συναρμολογούμενα πλακάκια (ξύλινα ή συνθετικά) και ο συνθετικός χλοοτάπητας τοποθετούνται χωρίς κόλλες και αφαιρούνται εύκολα, χωρίς να αφήνουν σημάδια.Καλύπτουν πλήρως την παλιά επιφάνεια και δημιουργούν καθαρή, ομοιόμορφη εικόνα.

Πλεονέκτημα: Δεν αλλοιώνουν μόνιμα το υπάρχον δάπεδο. Μπορούν να τοποθετηθούν εύκολα και χωρίς τη βοήθεια κάποιου επαγγελματία.

Πιο μόνιμες και ανθεκτικές επιλογές

Τα βινυλικά δάπεδα εξωτερικού χώρου είναι ανθεκτικά στην υγρασία και προσφέρουν υψηλή αισθητική, με όψη ξύλου ή πέτρας. Το ξύλινο deck αποτελεί κορυφαία επιλογή σε αισθητικό επίπεδο και αναβαθμίζει σημαντικά τον χώρο που τοποθετείται.

Κατάλληλα για: Ιδιόκτητα σπίτια και χώρους με ιδιαίτερα έντονη χρήση.

Απαιτούν: Τοποθέτηση από επαγγελματία και κοστίζουν περισσότερο σε σχέση με άλλες επιλογές.

Πόσο διαρκεί κάθε λύση;

Βάψιμο: 2–4 χρόνια ανάλογα με τη χρήση. Συνθετικός χλοοτάπητας: 3–6 χρόνια. Συναρμολογούμενα πλακάκια: 5–8 χρόνια. Βινυλικό δάπεδο: 8–12 χρόνια. Ξύλινο deck: 10-15+ χρόνια με σωστή συντήρηση.



Αυτοί είναι οι χρόνοι που συνήθως παρέχουν οι κατασκευαστές των υλικών, που ασφαλώς επηρεάζονται ανάλογα από παράγοντες όπως μια ιδιαίτερη καταπόνηση του χώρου από κακή χρήση ή καιρικές συνθήκες, η όχι σωστή τοποθέτηση κλπ

Συνηθισμένα λάθη που πρέπει να αποφύγετε

Η κάλυψη ρωγμών χωρίς επισκευή, η παράβλεψη της υγρασίας και η μη σωστή μέτρηση ύψους είναι τα συχνότερα λάθη.



Η προετοιμασία του υποστρώματος, αν χρειάζεται, για να έχει το δάπεδο το ίδιο ύψος παντού είναι εξίσου σημαντική ανάλογα με το υλικό - τρόπο που θα επιλέξετε.

Όλες αυτές οι λύσεις μπορούν ασφαλώς να εφαρμοστούν όχι αποκλειστικά σε μπαλκόνι, αλλά και σε μικρού ή μεσαίου μεγέθους εξωτερικές επιφάνειες σε αυλές, εξοχικά σπίτια κλπ

