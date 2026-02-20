





Έντονη φημολογία έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα γύρω από το τηλεοπτικό μέλλον της Ελένη Μενεγάκη, με πληροφορίες να τη θέλουν σε συζητήσεις για πιθανή επιστροφή της στον ΑΝΤ1 την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Σύμφωνα με όσα διακινούνται στο παρασκήνιο, το ενδεχόμενο αφορά ένα βραδινό σόου, διαφορετικό από ό,τι την έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι οριστικό, καθώς οι συζητήσεις βρίσκονται –αν όντως προχωρούν– σε πρώιμο στάδιο και το concept της εκπομπής φέρεται να αναζητείται.

Το τοπίο παραμένει ρευστό, με όλες τις πλευρές να κρατούν χαμηλούς τόνους. Σε κάθε περίπτωση, το όνομα της Ελένης Μενεγάκη εξακολουθεί να αποτελεί «βαρύ χαρτί» για την ελληνική τηλεόραση και οποιαδήποτε ενδεχόμενη επιστροφή της αναμένεται να προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον.

Πηγή: tvnea.com