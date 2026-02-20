2026-02-20 15:50:17
Ένας μεγάλος έρωτας «ζωντανεύει» στη νέα δραματική σειρά εποχής «Από Ήλιο σε Ήλιο», με φόντο τη Σέριφο των αρχών του 20ού αιώνα και την απεργία των μεταλλωρύχων το 1916. Η νέα δραματική σειρά εποχής κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026, στις 22:00, στην ΕΡΤ1.



Η σειρά βασίζεται στα βιβλία της Μαίρης Κόντζογλου «Από ήλιο σε ήλιο. Αποσπερίτης» και «Από ήλιο σε ήλιο. Ανέσπερος». Το τηλεοπτικό σενάριο υπογράφει η Μαρία Γεωργιάδου, ενώ τη σκηνοθεσία αναλαμβάνουν οι Βασίλης Τσελεμέγκος και Χρήστος Αναγνωστόπουλος.



Η σειρά αφηγείται πραγματικά γεγονότα και εστιάζει στην απεργία των μεταλλωρύχων της Σερίφου το 1916, ένα ορόσημο στην ιστορία του εργατικού κινήματος. Με μυθοπλαστική προσέγγιση και ιστορική τεκμηρίωση, ζωντανεύει μια εποχή έντασης.



Η ιστορία…

Ο Περσέας είναι γιος ενός μεταλλωρύχου που σκοτώθηκε στις στοές των μεταλλείων Σερίφου και της Κατερινέτας, μιας δυνατής, ασυμβίβαστης αλλά και ευαίσθητης γυναίκας που πήγε κόντρα σε όλα τα κοινωνικά «πρέπει» και έμαθε τον γιο της να βαδίζει με το κεφάλι ψηλά

. Ο Περσέας, νέος ακόμα, αναγκάζεται να ακολουθήσει τον δρόμο του πατέρα του στις στοές των μεταλλείων, εργάζεται «από ήλιο σε ήλιο», από το χάραμα μέχρι το δειλινό, προκειμένου να επιβιώσει, στο άγονο νησί του. Η σκληρή δουλειά και ο καθημερινός κίνδυνος δεν μπορούν να εμποδίσουν τον έρωτα που γεννιέται ανάμεσα στον Περσέα και την Ανδρομέδα, την κόρη του εχθρού του, ούτε και τα όνειρά τους για ένα καλύτερο αύριο, με ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Η ιστορία ενός αντισυμβατικού και απόλυτου έρωτα που αντιστέκεται σε κάθε αντιξοότητα, κάθε καταπίεση και κοινωνική σύμβαση μέχρι να νικήσει το ισχυρό κατεστημένο και να διαρκέσει.

Βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, έχοντας φόντο την άγρια ομορφιά της Σερίφου και ιστορικό πλαίσιο την αιματοβαμμένη απεργία των μεταλλωρύχων το 1916, όπου ο Περσέας, η Ανδρομέδα και η Κατερινέτα παίζουν έναν καταλυτικό ρόλο.



Σενάριο: Μαρία Γεωργιάδου

Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσελεμέγκος, Χρήστος Αναγνωστόπουλος

Παραγωγός: Πάνος Παπαχατζής

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

Παραγωγή: ΕΡΤ



Πρωταγωνιστούν: Ντάνη Γιαννακοπούλου, Κωνσταντίνος Ελματζίογλου, Κίμων Κουρής, Αλεξάνδρα Κολαΐτη, Αλέκος Συσσοβίτης, Μιχάλης Αεράκης, Παναγιώτης Εξαρχέας, Ελεάνα Καυκαλά, Λεωνίδας Καλφαγιάννης, Σταύρος Σβήγκος, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Στράτος Τζώρτζογλου, Μαρθήλια Σβάρνα κ.ά.



