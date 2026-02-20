Με κεντρικό μήνυμα ότι η ικανοποίηση ενός μεγάλου αιτήματος δεν σημαίνει το τέλος των διεκδικήσεων, ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου και του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λέσβου, κ. Απόστολος Βαλτάς, υποδέχθηκε στο φαρμακείο του στη Λέσβο τον Υπουργό Υγείας κ. Άδωνη Γεωργιάδη, στο πλαίσιο της νέας φάσης διάθεσης φαρμάκων υψηλού κόστους (ΦΥΚ) από τα ιδιωτικά φαρμακεία.

Κατά την επίσκεψη, ο Υπουργός ξεναγήθηκε στους χώρους του φαρμακείου και συζήτησε με τον κ. Βαλτά τις εξελίξεις και τις αλλαγές που εφαρμόζονται ήδη σε πανελλαδικό επίπεδο. Ο κ. Γεωργιάδης χαρακτήρισε τη Λέσβο «υπέροχο νησί» και σημείωσε πως επιθυμούσε να βρεθεί προσωπικά στο φαρμακείο του Προέδρου του ΠΦΣ, υπογραμμίζοντας τη συνεργασία Υπουργείου και ΠΦΣ τα τελευταία δύο χρόνια, η οποία –όπως ανέφερε– επέτρεψε να ξεπεραστούν χρόνιες δυσκολίες γύρω από τη διάθεση των ΦΥΚ.

Ωστόσο, το βάρος της τοποθέτησης έπεσε στα όσα τόνισε ο κ. Βαλτάς, ο οποίος...

.... ανέδειξε ξεκάθαρα την ανάγκη ο κλάδος να συνεχίσει να διεκδικεί, να προτείνει και να πιέζει για ουσιαστικές βελτιώσεις. Όπως επισήμανε, η πορεία μέχρι εδώ δεν ήταν εύκολη και ο φαρμακευτικός κόσμος έχει επιβαρυνθεί σημαντικά τα προηγούμενα χρόνια, ενώ τα φαρμακεία στάθηκαν έμπρακτα δίπλα στο δημόσιο σύστημα υγείας τόσο στην οικονομική κρίση όσο και στην πανδημία, προσφέροντας υπηρεσίες που ξεπέρασαν τον στενό τους ρόλο.

Με σαφή τρόπο υπογράμμισε ότι η σημερινή εξέλιξη είναι μια σημαντική κατάκτηση, αλλά δεν αποτελεί «τελικό σταθμό»: οι φαρμακοποιοί θα συνεχίσουν να καταθέτουν προτάσεις και να διεκδικούν περαιτέρω παρεμβάσεις και βελτιώσεις, ώστε οι αλλαγές να έχουν πραγματικό αποτύπωμα τόσο στους ασθενείς όσο και στην καθημερινή λειτουργία του φαρμακείου.

Παράλληλα, αναγνώρισε τη συμβολή του Υπουργού στην υλοποίηση της ρύθμισης, σημειώνοντας ότι υπήρξαν εμπόδια και αντιστάσεις, όμως η πολιτική βούληση αποδείχθηκε καθοριστική ώστε τα φάρμακα υψηλού κόστους να «επιστρέψουν στο φυσικό τους χώρο», δηλαδή στο φαρμακείο της γειτονιάς.

Όπως γνωρίζουμε, ήδη από την τρέχουσα εβδομάδα έχει ξεκινήσει η διανομή για ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας και ογκολογικούς ασθενείς, ενώ εντός του επόμενου τριμήνου αναμένεται επέκταση και σε άλλες κατηγορίες παθήσεων, με στόχο να φτάσει σταδιακά σε δεκάδες χιλιάδες συνταγές, σηματοδοτώντας μια μεγάλη αλλαγή στο σύστημα διανομής.

Η επίσκεψη είχε και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι θέλησε να ανταποδώσει τις συχνές επισκέψεις του Προέδρου του ΠΦΣ στο Υπουργείο, σε μια περίοδο που –όπως τονίστηκε– ο διάλογος παραμένει ανοιχτός και οι διεκδικήσεις του κλάδου συνεχίζονται με συνέπεια και τεκμηρίωση.

Δείτε το βίντεο:Farmakopoioi