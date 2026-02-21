Μια σχετικά άγνωστη λειτουργία ασφαλείας των iPhone έχει τραβήξει την προσοχή πολλών το τελευταίο διάστημα, αφού εμπόδισε τις προσπάθειες ομοσπονδιακών αρχών των ΗΠΑ να ερευνήσουν συσκευές που κατασχέθηκαν από δημοσιογράφο.

Η λειτουργία Lockdown Mode της Apple απέτρεψε πρόσφατα πράκτορες του FBI από το να αποκτήσουν πρόσβαση στο iPhone της δημοσιογράφου της Washington Post, Hannah Natanson.

Οι πράκτορες κατέσχεσαν το τηλέφωνο, καθώς και δύο MacBook και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, όταν έκαναν έρευνα στο σπίτι της τον περασμένο μήνα στο πλαίσιο έρευνας για εξωτερικό συνεργάτη του Πενταγώνου που κατηγορείται ότι διαχειρίστηκε παράνομα διαβαθμισμένες πληροφορίες. Ωστόσο, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο, η ειδική ομάδα ψηφιακής ανάλυσης του FBI δεν μπόρεσε να εξαγάγει δεδομένα από το iPhone επειδή βρισκόταν σε Lockdown Mode.

Lockdown Mode: Τι είναι, πώς λειτουργεί και πώς ενεργοποιείται;

Η Apple περιγράφει το Lockdown Mode ως ένα «προαιρετικό, ακραίο» εργαλείο προστασίας που έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζει «εξαιρετικά σπάνιες και ιδιαίτερα εξελιγμένες κυβερνοεπιθέσεις».

Δεν προορίζεται για όλους, αλλά για «πολύ λίγα άτομα» που μπορεί να αποτελούν στόχο ψηφιακών απειλών λόγω της ιδιότητάς τους ή της δουλειάς τους.

«Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα γίνουν ποτέ στόχος επιθέσεων αυτού του είδους», αναφέρει η σελίδα υποστήριξης της Apple.

Η λειτουργία είναι διαθέσιμη στα νεότερα λειτουργικά της Apple, όπως το iOS 16 και το macOS Ventura. Ενεργοποιώντας αυστηρούς περιορισμούς σε εφαρμογές και λειτουργίες - ή απενεργοποιώντας κάποιες - μειώνει τα «σημεία εισόδου» που μπορούν να εκμεταλλευτούν προηγμένα λογισμικά κατασκοπείας. Περιορίζει επίσης τεχνολογίες περιήγησης στο διαδίκτυο και τη διαμοίραση φωτογραφιών.

Μπορεί η Apple να το απενεργοποιήσει;

Η Apple έχει απορρίψει στο παρελθόν αιτήματα της αμερικανικής κυβέρνησης να δημιουργήσει «πίσω πόρτες» πρόσβασης στις συσκευές της.

Το 2016, αρνήθηκε να βοηθήσει τις αρχές να παρακάμψουν την ασφάλεια ενός κρυπτογραφημένου iPhone που ανήκε σε δράστη τρομοκρατικής επίθεσης στο Σαν Μπερναρντίνο της Καλιφόρνιας.

Η εταιρεία αρνήθηκε επίσης να προσθέσει δυνατότητα ηλεκτρονικής εισαγωγής κωδικών, κάτι που θα επέτρεπε δοκιμές «brute force» για εύρεση του κωδικού μέσω υπολογιστών.

«Θα ήταν λάθος να αποδυναμώσουμε σκόπιμα τα προϊόντα μας με μια κυβερνητικά επιβεβλημένη πίσω πόρτα», είχε δηλώσει η Apple.

Πώς ενεργοποιείται το Lockdown Mode

Βεβαιωθείτε ότι το iPhone, το iPad ή το MacBook σας είναι ενημερωμένο. Η λειτουργία ενεργοποιείται ξεχωριστά σε κάθε συσκευή.

Στο iPhone: Ρυθμίσεις → Απόρρητο και Ασφάλεια → κύλιση στο τέλος → Lockdown Mode.

Θα χρειαστεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης (όχι Face ID ή δακτυλικό αποτύπωμα). Η συσκευή θα επανεκκινήσει και μετά θα ξεκλειδώσει ξανά μόνο με κωδικό.

Στα MacBook η διαδικασία είναι παρόμοια μέσω των Ρυθμίσεων Συστήματος.

Η Apple προτείνει να ενεργοποιείται σε όλες τις συσκευές της εταιρείας που διαθέτει ο χρήστης.

Καλύτερο από τα βιομετρικά

Μπορεί να νομίζετε ότι το Face ID ή το δακτυλικό αποτύπωμα αρκούν για προστασία, αλλά ειδικοί λένε ότι οι κωδικοί είναι πιο ασφαλείς έναντι των αρχών, επειδή μπορεί να σας υποχρεώσουν να ξεκλειδώσετε τη συσκευή με το πρόσωπο ή το δάχτυλό σας.

Πράκτορες του FBI είπαν στη Νάτανσον ότι «δεν μπορούσαν να την υποχρεώσουν να δώσει τον κωδικό της», αλλά το ένταλμα τους επέτρεπε να χρησιμοποιήσουν βιομετρικά στοιχεία για να ανοίξουν τις συσκευές. Σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο, η ίδια δεν χρησιμοποιούσε βιομετρικά στο τηλέφωνο, αλλά οι πράκτορες τελικά ξεκλείδωσαν το MacBook της με το δάχτυλό της.

Πώς επηρεάζει τη χρήση του τηλεφώνου

Με ενεργό το Lockdown Mode, ορισμένες εφαρμογές και λειτουργίες αλλάζουν.

Ορισμένοι ιστότοποι φορτώνουν αργά ή δεν λειτουργούν σωστά.

Ενδέχεται να λείπουν εικόνες και γραμματοσειρές.

Στα Μηνύματα μπλοκάρονται οι περισσότεροι τύποι συνημμένων και οι προεπισκοπήσεις συνδέσμων.

Οι κλήσεις FaceTime μπλοκάρονται αν δεν έχετε καλέσει τον αριθμό τον τελευταίο μήνα.

Στις Φωτογραφίες αφαιρούνται τα δεδομένα τοποθεσίας από τις κοινόχρηστες εικόνες και καταργούνται τα κοινόχρηστα άλμπουμ.

Το Focus Mode δεν λειτουργεί κανονικά.

Υπάρχουν αυστηρότεροι περιορισμοί στη σύνδεση με μη ασφαλή Wi-Fi, άλλους υπολογιστές ή αξεσουάρ.

Με πληροφορίες από AP News

