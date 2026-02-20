2026-02-20 08:49:51
Φωτογραφία για Το 2ο Live του J2US - Αυτός είναι ο τραγουδιστής που θα ανέβει στην σκηνή...



Το Σάββατο 21/2 στις 20:00 στο OPEN, το J2US επιστρέφει με το 2ο Live που μετατρέπει τη μουσική σε γιορτή και τον ανταγωνισμό σε υπερθέαμα.

Τα ζευγάρια ανεβαίνουν στη σκηνή πιο δεμένα, πιο τολμηρά, πιο αποφασισμένα από ποτέ.

Οι πρόβες ανέβασαν τον πήχη. Οι απαιτήσεις μεγάλωσαν. Το show απογειώνεται.

Κάθε εμφάνιση είναι μια εμπειρία. Κάθε τραγούδι γίνεται ρυθμός. Κάθε act είναι ένα μικρό πάρτυ.

Στη σκηνή, ο μοναδικός Σταμάτης Γονίδης. Ο εμβληματικός ερμηνευτής ανεβαίνει στη σκηνή του J2US και μετατρέπει το live σε μουσικό γεγονός. Με τη βαθιά, χαρακτηριστική του φωνή και τη διαχρονική του αύρα, χαρίζει μια εμφάνιση που τιμά το λαϊκό τραγούδι και υπενθυμίζει γιατί αποτελεί σταθερή αξία δεκαετιών.

Guest κριτής η διαχρονική Ελένη Δήμου που ενώνει τη διαχρονικότητα με την ευαισθησία και φέρνει στην κριτική επιτροπή το βάθος μιας καλλιτέχνιδας που έχει σφραγίσει το ελληνικό τραγούδι.

Στην κριτική επιτροπή, η Βίκυ Σταυροπούλου, ο Σταμάτης Φασουλής και η Καίτη Γαρμπή σχολιάζουν, συγκινούνται και ανεβάζουν τον παλμό.

Ο Νίκος Κοκλώνης δίνει τον ρυθμό και μετατρέπει το live σε μια λαμπερή μουσική γιορτή.

Δυνατές ερμηνείες!

Εντυπωσιακές σκηνικές παρουσίες!

Ατμόσφαιρα γιορτής από την αρχή μέχρι το τέλος!

Το J2US δεν είναι απλώς ένα show.

Είναι το τηλεοπτικό πάρτυ που περιμένουμε όλη την εβδομάδα.

J2US – 2ο Live

Αυτό το Σάββατο… η διασκέδαση έχει ραντεβού στο OPEN.





Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
«Στον πάγο» το ελληνικό Netflix: Καθυστερεί η κοινή πλατφόρμα Mega, ΑΝΤ1, Alpha και Star λόγω Επιτροπή Ανταγωνισμού
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Στον πάγο» το ελληνικό Netflix: Καθυστερεί η κοινή πλατφόρμα Mega, ΑΝΤ1, Alpha και Star λόγω Επιτροπή Ανταγωνισμού
Σπατάλη τροφίμων. Πόσα τρόφιμα πετάμε πραγματικά κάθε χρόνο
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σπατάλη τροφίμων. Πόσα τρόφιμα πετάμε πραγματικά κάθε χρόνο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Απογευματινή Ζώνη: Ισχυρό «Deal» στην κορυφή, πίεση από «Οικογενειακές Ιστορίες» και «Live News»
Απογευματινή Ζώνη: Ισχυρό «Deal» στην κορυφή, πίεση από «Οικογενειακές Ιστορίες» και «Live News»
Κατερίνα Γκαγκάκη για J2US: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι – Η λέξη trash δεν έχει θέση στα μεγάλα κανάλια»
Κατερίνα Γκαγκάκη για J2US: «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι – Η λέξη trash δεν έχει θέση στα μεγάλα κανάλια»
«Ένας κι ένας»: Αυτή είναι η νέα live εκπομπή στο ΕΡΤ News
«Ένας κι ένας»: Αυτή είναι η νέα live εκπομπή στο ΕΡΤ News
Λιάγκας: «Ορισμένα κομμάτια του J2US ήταν για τα… σκουπίδια»
Λιάγκας: «Ορισμένα κομμάτια του J2US ήταν για τα… σκουπίδια»
Απογευματινή Ζώνη: «Live News» επικρατεί, «The Chase» ακολουθεί - Το «Beat My Guest» σε μονοψήφια επίπεδα
Απογευματινή Ζώνη: «Live News» επικρατεί, «The Chase» ακολουθεί - Το «Beat My Guest» σε μονοψήφια επίπεδα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ελένη Μενεγάκη: Συζητήσεις για επιστροφή στον ΑΝΤ1 με βραδινό σόου...
Ελένη Μενεγάκη: Συζητήσεις για επιστροφή στον ΑΝΤ1 με βραδινό σόου...
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΣ ΝΕΤΡΙΝΟ ΠΟΥ ΕΠΕΣΕ ΣΤΗ ΓΗ ΙΣΩΣ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΣ ΝΕΤΡΙΝΟ ΠΟΥ ΕΠΕΣΕ ΣΤΗ ΓΗ ΙΣΩΣ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ
Η Γαλλία ανανεώνει τα παλιά τρένα TGV για να μεταφέρει περισσότερους επιβάτες
Η Γαλλία ανανεώνει τα παλιά τρένα TGV για να μεταφέρει περισσότερους επιβάτες
Όταν τα παλιά αντικείμενα βαραίνουν τη διακόσμηση
Όταν τα παλιά αντικείμενα βαραίνουν τη διακόσμηση
Η συμμετοχή του Υπερταμείου στην ανάταξη του σιδηροδρόμου.
Η συμμετοχή του Υπερταμείου στην ανάταξη του σιδηροδρόμου.