εξαιρετική πηγή θειαμίνη/Β1 - 28% της ημερήσιας αξίαςνιασίνης/Β3 - 13% της ημερήσιας αξίαςβιταμίνη Β6 - 21% της ημερήσιας αξίαςφυλλικού οξέως/Β9 - 90% της ημερήσιας αξίαςπαντοθενικού οξέως/Β5 - 25% της ημερήσιας αξίαςεξαιρετική πηγή φυτικής πρωτεΐνη, ιδανική για χορτοφάγουςεξαιρετική πηγή φυτικών ινών, οι οποίες βελτιώνουν την πέψη και τον κορεσμόσιδήρου - 37% της ημερήσιας αξίαςμαγνησίου - Μαγνήσιο: 17% της ημερήσιας αξίαςφωσφόρου - 28% της ημερήσιας αξίαςκαλίου - 16% της ημερήσιας αξίαςψευδάργυρου - 23% της ημερήσιας αξίαςχαλκού - 55% της ημερήσιας αξίαςμαγγανίου - 43% της ημερήσιας αξίαςΚαι βέβαια είναι οι φακές!...και ας δούμε μια από τις πολλές συνταγές που βρίσκουμε στον τόπο μας τις μέρες της νηστείας!Οι φακές είναι ένα από αγαπημένα πιάτα των Ελλήνων.Καλλιεργούνται σε πάρα πολλές περιοχές και είναι όλες πεντανόστιμες, όπως τόσα και τόσο προϊόντα της ελληνικής γης.Δεν θα μιλήσω σε αυτό μου το άρθρο για τη διατροφική σπουδαιότητα της φακής, το αφήνω για άλλη φορά, γιατί θα επικεντρωθώ στην παρασκευή ενός νόστιμου πιάτου παρά την απουσία του λαδιού και θα σας δώσω μόνο τη διατροφική αξία του πιάτου μου και πάντα με μία μικρή απόκλιση των ποσοστών.Ίσως να έχουμε ακούσει το χαρακτηριστικό “το έφαγε η φακή το λάδι” που δηλώνει την μεγάλη ποσότητα λαδιού που χρειάζεται η φακή για να αποκτήσει τη βουτυράτη γεύση της, αλλά και χωρίς λάδι με τα κατάλληλα υλικά ξεχωρίζει για τη νοστιμιά της.Η συνταγή που σας δίνω είναι από τις “συνταγές μου”, καθώς στη συνταγή από τετράδια συνταγών γυναικών του προηγούμενου αιώνα, που έχουν μεταφερθεί μέχρι εμάς σήμερα στόμα με στόμα, έχω αρκετές προσθήκες δικές μου, όπως τα μπαχάρια, τον πελτέ ντομάτας και τη σαλάτα με ντοματίνια και αγγούρι για καλύτερη απορρόφηση του σιδήρου από τον οργανισμό μας!Για να ετοιμάσω τις φακές μου χρειάζομαι:-. μία κούπα φακές-. δύο μέτρια, προς μεγάλα ξερά κρεμμύδια ψιλοκομμένα-. ένα πράσο κομμένο σε ροδέλες-. δυο-τρία κρεμμυδάκια φρέσκα κομμένα σε ροδέλες-. τρία με τέσσερα κλαράκια άνηθο ψιλοκομμένο-. τρία με τέσσερα κλαράκια μαϊντανό κομμένα σε σχετικά μεγάλα κομμάτια-. τρεις σκελίδες σκόρδο πολτοποιημένες-. ένα καρότο ολόκληρο*-. δύο φύλλα δάφνης-. αλάτι-όσο νομίζουμε-. πιπέρι μαύρο-όσο θέλουμε-. μισό κουταλάκι κουρκούμι-. μισό κουταλάκι γλυκιά πάπρικα-. πελτές ντομάτας (έχω πάντα τον δικό μου πελτέ ντομάτας)Και:-. καθαρίζω τις φακές μου από τυχόν ξένα σώματα, τις ξεπλένω πολύ καλά και τις ρίχνω στην κατσαρόλα.-. προσθέτω στην κατσαρόλα με τις φακές όλα μου τα λαχανικά εκτός από το μαϊντανό και το σκόρδο.-. προσθέτω τρεις κούπες κρύο νερό και περιμένω μέχρι να αρχίσει ο βρασμός.-. μόλις αρχίσει ο βρασμός κλείνω την κατσαρόλα και σιγοβράζω σε χαμηλή θερμοκρασία.-. στο μεταξύ κόβω σε σχετικά μεγαλούτσικα κομμάτια το μαϊντανό, και πολτοποιώ τα σκόρδα μου.-. αφού περάσουν δέκα λεπτά από την πολτοποίηση των σκόδρων μου τα προσθέτω στην κατσαρόλα μου.-. σκεπάζω την κατσαρόλα, αφού βεβαιωθώ ότι συνεχίζεται ο βρασμός.-. στη μισή ώρα συνολικού βρασμού**, ανοίγω την κατσαρόλα μου.-. με προσοχή βγάζω το καρότο, το τοποθετώ σε ένα πιάτο, το πολτοποιώ με ένα πιρούνι και το ξαναρίχνω στην κατσαρόλα μου-. δυναμώνω τη θερμοκρασία και προσθέτω τον πελτέ της ντομάτας, το οποίο έχω αραιώσει σε λίγο χλιαρό νερό και-. τα μπαχαρικά μου με τη δάφνη και το μαϊντανό-. αφήνω το φαγητό μου σε μέτριο βρασμό για λίγα λεπτά να χυλώσει, προσέχοντας να μην μου κολλήσει – οι φακές κολλάνε πολύ εύκολα-. δοκιμάζω - οι φακές μας πρέπει να λιώνουν στο στόμα- τραβάω από τη φωτιά, σκεπάζω και αφήνω για πολύ λίγο το φαγητό μου να ξεκουραστεί.-. σερβίρω τις φακές μου με μπόλικο χυμό λεμονιού και συνοδεύω με φρεσκοκομμένα στα τέσσερά, ντοματίνια, φρέσκα αγγουράκια κομμένα σε ροδέλες, πασπαλισμένα με αλάτι και ψιλοκομμένο μαϊντανό και κρίθινες μπουκίτσες!-. είναι ένα πεντανόστιμο γεύμα, με πλήθος θρεπτικά συστατικά, παρ΄όλο που απουσιάζει το λάδι μας, για όλους όσους νηστεύουν!Και ίσως έχει έρθει η εποχή να ξαναθυμηθούμε τους ξεχασμένους (λόγω ευμάρειας;) θησαυρούς της κουζίνας των λαών της μεσογείου που ανάμεσά τους βρίσκεται και η χώρα μαςΝα ψάξουμε στη μνήμη μας και να αναζητήσουμε ξεχασμένες γεύσεις, να τις ξαναμαγειρέψουμε,να τις γνωρίσουμε στις νέες γενιές, ξεκινώντας από τα μικρά-μικρά παιδιά.Η απλότητα και η καθαρότητα των γεύσεων είναι σίγουρο πως δεν θα τα αφήσει ασυγκίνητα.Ο πλανήτης μας ήδη αναστενάζει από τα μεταλλαγμένα και μεταποιημένα προϊόντα.Πρέπει να γνωρίζουμε τι προϊόντα αγοράζουμε, γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα συγκεκριμένα προϊόντα, πως πρέπει να τρώμε και γενικά, οι μαγειρικές μας τεχνικές πρέπει να αντανακλούν την ποιότητα του τρόπου ζωής μας.Το να γνωρίζουμε ποιες και πώς να επιλέγουμε τις πρώτες ύλες και ποια είναι τα εποχικά προϊόντα για την κουζίνα μας είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς και την υγεία μας θα προστατέψουμε αλλά και το πορτοφόλι μας.Σημειώσεις:*Δεν τεμαχίζουμε τα καρότα για να τα βράσουμε, γιατί οι θρεπτικές τους ουσίες είναι πιο ισχυρές αν αυτά είναι ολόκληρα και όχι τεμαχισμένα κατά διάρκεια του βρασμού.Τα βρασμένα ολόκληρα καρότα περιέχουν 25% περισσότερη από την ισχυρότατη αντικαρκινική ουσία καροτοξίνη – carotatoxin, η οποία έχει το επίσημο όνομα φαλκαρινόλη – falcarinol**Οι ώρες βρασίματος που δίνω αφορούν αποκλειστικά φακές νέας σοδειάς.Εάν οι φακές σας δεν είναι φρέσκες ακολουθήστε τις οδηγίες της συσκευασίας.κείμενο και επιμέλεια κειμένου:ntina/thalia