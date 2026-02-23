Η Micron γνωστοποίησε ότι ο Micron 9650 NVMe SSD, ο πρώτος εμπορικά διαθέσιμος data center δίσκος με διασύνδεση PCIe Gen6 x4, μπαίνει σε φάση μαζικής παραγωγής. Η σειρά στοχεύει αποκλειστικά enterprise deployments, με έμφαση σε data centers, cloud και AI υποδομές, όπου η αύξηση του bandwidth προς το αποθηκευτικό υποσύστημα θεωρείται κρίσιμη για training και inference pipelines.

Τεχνικά χαρακτηριστικά και επιδόσεις

Με βάση τα επίσημα στοιχεία της εταιρείας, ο 9650 φτάνει έως 28.000 MB/s σε σειριακή ανάγνωση και έως 14.000 MB/s σε σειριακή εγγραφή, ενώ η τυχαία ανάγνωση διαφημίζεται έως 5,5 εκατ. IOPS (ανάλογα με χωρητικότητα). Στο product brief της Micron αναφέρονται επίσης έως 500 έως 900 KIOPS για random write (ανά SKU), καθώς και διαφοροποίηση σε mixed workloads μεταξύ των εκδόσεων PRO και MAX.

Η σειρά διατίθεται σε E1.S (9,5 mm) και E3.S 1T, με τη Micron να αναφέρει ότι η επιλογή υδρόψυξης αφορά την έκδοση E1.S. Σε επίπεδο χωρητικοτήτων, το product brief καταγράφει για το Micron 9650 PRO 7,68 TB, 15,36 TB και 30,72 TB (read-intensive, 1 DWPD), ενώ για το Micron 9650 MAX 6,4 TB, 12,8 TB και 25,6 TB (mixed-use, 3 DWPD).

Στο κομμάτι σχεδίασης, η Micron μιλά για κάθετη ολοκλήρωση (Micron-designed controller, Micron G9 TLC NAND, Micron DRAM, firmware και validation). Το ίδιο brief αναφέρει και επιλογές security χαρακτηριστικών, όπως SPDM 1.2 device security, SED options, Micron Secure Execution Environment (SEE), καθώς και επιλογές για FIPS 140-3 Level 2 και TAA compliance.

Τι σημαίνει πρακτικά

Πρακτικά, ο 9650 είναι “πλατφορμικό” προϊόν, δεν αφορά client PCs (σιγά μην και αφορούσε), αλλά servers όπου ο αποθηκευτικός ρυθμός τροφοδοσίας δεδομένων προς compute (CPU, GPU, επιταχυντές) επηρεάζει άμεσα το utilization, ειδικά σε μεγάλα AI clusters. Η είσοδος PCIe 6.0 SSD σε μαζική παραγωγή λειτουργεί ως σήμα ωρίμανσης για την αλυσίδα (SSD, backplanes, retimers, πλατφόρμες) και μετακινεί το σημείο συμφόρησης προς άλλα επίπεδα του stack.

Τι να προσέξουμε

Πρώτον, οι αριθμοί είναι “έως” και εξαρτώνται από SKU, workload και συνθήκες μέτρησης, κάτι που φαίνεται και από τις διαφοροποιήσεις στο product brief ανά χωρητικότητα. Δεύτερον, η θερμική διαχείριση είναι σαφώς στο επίκεντρο, η υδρόψυξη αναφέρεται ως επιλογή μόνο για E1.S 9,5 mm, άρα δεν είναι οριζόντιο χαρακτηριστικό για όλα τα form factors. Τρίτον, η κατανάλωση εμφανίζεται σε διαφορετικούς όρους: άλλα δημοσιεύματα μιλούν για έως 25 W peak, ενώ το brief δίνει ενδεικτικές “average RMS” τιμές για sequential read και write, ανά σενάριο.

Αν οι πρώτες Gen6 server πλατφόρμες “πιάσουν” ρυθμό μέσα στα επόμενα 1 έως 2 χρόνια, θα δούμε γρήγορα Gen6 NVMe να γίνεται default επιλογή σε high-end AI racks, κυρίως για να μειωθούν stalls σε data pipelines. Αντίθετα, στον consumer χώρο, η υιοθέτηση PCIe 6.0 παραμένει χρονικά μακρινή, οπότε η ουσιαστική αξία αυτής της γενιάς θα μείνει για αρκετό διάστημα στο data center.

freegr

ΠηγέςMicron 9650 SSD, the world's first PCIe Gen6 SSD, reaches a new shipping milestone — Micron Blog9650 NVMe SSD — MicronMicron 9650 NVMe SSD Product Brief — Micron (PDF)First PCIe 6.0 SSD enters mass production with 28GB/s speeds, 5.5 million IOPS, and liquid cooling — Tom’s HardwareFreegr network blog- News about pc, technology.