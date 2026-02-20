2026-02-20 11:17:32

Ποια είναι τα στοιχεία που καταγράφονται στο τελευταίο επιδημιολογικό δελτίο.



H θετικότητα στην CoViD δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ, την ίδια στιγμή που η γρίπη συνεχίζει την πτωτική της τάση, παρουσιάζοντας περαιτέρω μείωση και ο συγκυτιακός ιός παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI παρουσίασε αύξηση.



Τα παραπάνω καταγράφονται στην εβδομαδιαία έκθεση του Οργανισμού, που δημοσιοποιήθηκε χθες, όπου περιλαμβάνονται 3 νέοι θάνατοι ασθενών με γρίπη και 2 με CoViD.



