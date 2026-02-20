2026-02-20 11:17:32
Φωτογραφία για ΕΟΔΥ: 3 νέοι θάνατοι ασθενών με γρίπη και 2 με CoViD
Ποια είναι τα στοιχεία που καταγράφονται στο τελευταίο επιδημιολογικό δελτίο.

H θετικότητα στην CoViD δεν παρουσίασε αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ, την ίδια στιγμή που η γρίπη συνεχίζει την πτωτική της τάση, παρουσιάζοντας περαιτέρω μείωση και ο συγκυτιακός ιός παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ στα νοσοκομεία του δικτύου επιτήρησης SARI παρουσίασε αύξηση.

Τα παραπάνω καταγράφονται στην εβδομαδιαία έκθεση του Οργανισμού, που δημοσιοποιήθηκε χθες, όπου περιλαμβάνονται 3 νέοι θάνατοι ασθενών με γρίπη και 2 με CoViD.

Σπατάλη τροφίμων. Πόσα τρόφιμα πετάμε πραγματικά κάθε χρόνο
Στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο οι δύο πρώτες εκταφές σορών των θυμάτων των Τεμπών – Ετοιμάζουν προσφυγές οι συγγενείς
Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου: Νέα ψηφιακή «κοινότητα» ογκολογικών ασθενών και νέες υποδομές
Συγκοινωνίες Αθήνας: Νέοι συρμοί και αναβαθμίσεις υφισταμένων για ανακούφιση του κορεσμένου συστήματος
Η «αόρατη» επιδημία: 4 στους 10 που νοσούν με πυρετό δεν έχουν ούτε γρίπη, ούτε κορoνοϊό
Γρίπη: Η κορύφωση έρχεται τις επόμενες μέρες – Τι είπε o Μάριος Θεμιστοκλέους για τη διαθεσιμότητα των εμβολίων και τις ελλείψεις φαρμάκων
Η γρίπη “θερίζει” και οι φαρμακοποιοί πιέζουν για το τετραδύναμο εμβόλιο να χορηγείται δωρεάν
Το 2ο Live του J2US - Αυτός είναι ο τραγουδιστής που θα ανέβει στην σκηνή...
«Στον πάγο» το ελληνικό Netflix: Καθυστερεί η κοινή πλατφόρμα Mega, ΑΝΤ1, Alpha και Star λόγω Επιτροπή Ανταγωνισμού
Ελένη Μενεγάκη: Συζητήσεις για επιστροφή στον ΑΝΤ1 με βραδινό σόου...
ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΣ ΝΕΤΡΙΝΟ ΠΟΥ ΕΠΕΣΕ ΣΤΗ ΓΗ ΙΣΩΣ ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΙΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ
Η Γαλλία ανανεώνει τα παλιά τρένα TGV για να μεταφέρει περισσότερους επιβάτες
