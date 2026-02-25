2026-02-25 09:49:49
Φωτογραφία για Μεσημεριανή Ζώνη: Ασταμάτητες οι «Αποκαλύψεις» στην κορυφή...



 Στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης βρέθηκαν οι «Αποκαλύψεις» (15,3%), σημειώνοντας ξεκάθαρη πρωτιά και διατηρώντας σημαντική απόσταση από τον ανταγωνισμό.

Για τη δεύτερη θέση, οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» (8,7%) κράτησαν το προβάδισμα, με το «Live You» (6,8%) να ακολουθεί σε μικρή απόσταση.

Χαμηλότερα κινήθηκε το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» (3,8%), ενώ το «Ώρα για Ψυχαγωγία» (2,8%) και το «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος» (2,1%) συμπλήρωσαν την κατάταξη με περιορισμένες επιδόσεις.



Πηγή: tvnea.com
Απογευματινή Ζώνη: Μπροστά το «Deal», σκληρή μάχη στην πρώτη τετράδα
Απογευματινή Ζώνη: Μπροστά το «Deal», σκληρή μάχη στην πρώτη τετράδα
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρωτιά για τη «Super Κατερίνα» - Χαμηλά μονοψήφια για «Το Πρωινό»
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Πρωτιά για τη «Super Κατερίνα» - Χαμηλά μονοψήφια για «Το Πρωινό»
