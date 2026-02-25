2026-02-25 09:49:48
Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το «Deal» (14,7%), κρατώντας μικρό αλλά καθοριστικό προβάδισμα απέναντι στον ανταγωνισμό.

Σε κοντινή απόσταση ακολούθησε το «Live News» (13,4%), ενώ δυναμική παρουσία είχαν και οι «Οικογενειακές Ιστορίες» (12,3%) μαζί με τον «Τροχό της Τύχης» (12,5%), διαμορφώνοντας μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρώτη τετράδα.

Ικανοποιητικές επιδόσεις σημείωσαν το «The Chase» (11,2%), το «Ρουκ Ζουκ» (10,7%) και το «Διαχωρίζω τη Θέση μου» (10,3%), διατηρώντας διψήφια ή οριακά διψήφια ποσοστά.

Σε μεσαία επίπεδα κινήθηκαν το «Cash or Trash» (9,5%) και το «Τέντυ Μπόι Αγάπη Μου»  στον ΣΚΑΙ (9,1%), ενώ πιο χαμηλά βρέθηκαν το «Flat Hunters» (6,9%), το «Στούντιο 4» (6,5%) και οι «Καθαρές Κουβέντες» (5,6%).

Την κατάταξη συμπλήρωσαν το «Το ’Χουμε!» (2,8%) και το «Happy Traveller (E)» (2,5%), με περιορισμένη απήχηση.



Πηγή: tvnea.com
Prime Time: Θρίαμβος Champions League, δυνατή τριάδα στη μυθοπλασία
Prime Time: Θρίαμβος Champions League, δυνατή τριάδα στη μυθοπλασία
Μεσημεριανή Ζώνη: Ασταμάτητες οι «Αποκαλύψεις» στην κορυφή...
Μεσημεριανή Ζώνη: Ασταμάτητες οι «Αποκαλύψεις» στην κορυφή...
