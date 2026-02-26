Το «Εκτός Σχεδίου» αναδεικνύει με πρωτοποριακό τρόπο την τέχνη της κωμωδίας αυτοσχεδιασμού. Μια ζωντανή εκπομπή, γυρισμένη μπροστά σε κοινό και χωρίς προκαθορισμένο σενάριο, όπου οι ηθοποιοί λαμβάνουν απρόβλεπτες οδηγίες μέσω ακουστικού από τον σκηνοθέτη Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη, ο οποίος καθοδηγεί την πλοκή σε πραγματικό χρόνο, με τις οδηγίες να γίνονται γνωστές και στο κοινό μέσω υποτίτλων.Η δράση εκτυλίσσεται σε ένα σκηνικό-σπίτι της stand up comedian Ήρας Κατσούδα, με πρωταγωνιστές τους Γιάννη Σαρακατσάνη, Μπάμπη Γαλιατσάτο, Μελίνα Λεφατζή, Λευτέρη Παπακώστα και Φωτεινή Μπαξεβάνη, οι οποίοι καλούνται να αυτοσχεδιάσουν σε απρόβλεπτες και κωμικές καταστάσεις.Κάθε εβδομάδα, το καστ υποδέχεται και καλεσμένους-έκπληξη από διαφορετικούς χώρους, που εμφανίζονται συνήθως με το πραγματικό τους όνομα.Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026Επεισόδιο 3ο: «Νέο προφίλ»Η Ήρα αποφασίζει πως ήρθε η ώρα να βελτιώσει την ερωτική της ζωή, ανανεώνοντας το προφίλ της σε dating app. Μια νέα φωτογραφία, ένα πιο πιασάρικο κείμενο και λίγη «ψηφιακή στρατηγική» μοιάζουν αρκετά για να αλλάξουν τα πάντα. Ή μήπως όχι;Η Φωτεινή και ο Μπάμπης αναλαμβάνουν ρόλο image maker και στήνουν ένα αυτοσχέδιο φωτογραφικό στούντιο στο σαλόνι, μετατρέποντας την αναζήτηση του έρωτα σε… παραγωγή υψηλών απαιτήσεων. Όταν όμως ο Γιάννης εμφανίζεται αιφνιδιαστικά, πληγωμένος από τον γάμο του και γεμάτος υπαρξιακές ανησυχίες, το dating αποκτά απρόβλεπτες διαστάσεις.Από δραματικές εξομολογήσεις και θεωρίες για το online φλερτ, μέχρι πόζες επιπέδου πασαρέλας και «συμβουλές» που κανείς δεν ζήτησε, η βραδιά εξελίσσεται σε μια ξεκαρδιστική εξερεύνηση της ψηφιακής εποχής των σχέσεων. Και όταν ο Λευτέρης μπαίνει στη μέση της φωτογράφισης, το σαλόνι μετατρέπεται σε catwalk, με πόζες, ντίβες και πολλές επευφημίες.Θα βοηθήσει η παρέα την Ήρα στη δημιουργία του ιδανικού προφίλ ή απλώς θα προκαλέσει ακόμα ένα χάος;Το «Εκτός Σχεδίου» ρίχνει φως και πολύ γέλιο στη σύγχρονη αναζήτηση του έρωτα, αποδεικνύοντας πως όσα dating προφίλ και αν φτιάξεις, το πραγματικό connection γίνεται πάντα… εκτός σχεδίου.Πηγή: tvnea.com