2026-02-26 14:04:57
Φωτογραφία για Πέμπτη, 26/2/2026: Εργασίες ημέρας

 



Μαθηματικά: Λύνουμε τα προβλήματα της φωτοτυπίας που μοιράστηκε στην τάξη.

Φυσική: Με τη βοήθεια της σχετικής ανάρτησης, διαβάζουμε τη θεωρία, τις παρατηρήσεις και το συμπέρασμα του ΦΕ2 "Ο μαγνήτης προσανατολίζεται" και συμπληρώνουμε τις εργασίες 2 και 3 (σελίδες 126 - 128).

Γεωγραφία: Το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης στην Ευρώπη θα γίνει σε δύο εβδομάδες ακριβώς (Πέμπτη, 12/2). Εκείνη την ημέρα θα λήξει και η προθεσμία για την ομαδική παρουσίαση των στοιχείων της ηπείρου μας καθώς και η παράδοση των ατομικών πολιτικών και γεωμορφολογικών χαρτών στο ρυζόχαρτο.

Ιστορία: Οριστικοποιήθηκε και η ημερομηνία διεξαγωγής του επαναληπτικού κριτηρίου αξιολόγησης στη Γ΄ ενότητα της ιστορίας (στα κεφάλαια 3, 9, 11, 12 και 17, θυμίζω), η οποία είναι η ερχόμενη Τετάρτη, 4/3.

klikstimathisi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Απογευματινή Ζώνη: Πρωτιά για «Ρουκ Ζουκ», τριπλή μάχη πίσω της
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Απογευματινή Ζώνη: Πρωτιά για «Ρουκ Ζουκ», τριπλή μάχη πίσω της
«Το λαμπερό comeback του Your Face Sounds Familiar στον ΑΝΤ1: Ο Σάκης Ρουβάς στο τιμόνι και οι πρώτες συμμετοχές κλειδώνουν»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Το λαμπερό comeback του Your Face Sounds Familiar στον ΑΝΤ1: Ο Σάκης Ρουβάς στο τιμόνι και οι πρώτες συμμετοχές κλειδώνουν»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (25/2/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (25/2/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (25/2/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (25/2/2026)
Τετάρτη, 25/2/2026: Εργασίες ημέρας
Τετάρτη, 25/2/2026: Εργασίες ημέρας
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (24/2/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (24/2/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (23/2/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (23/2/2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Prime Time: Στήθος με στήθος «Να μ’ Αγαπάς» και «Ράδιο Αρβύλα» – Σταθερό το MasterChef
Prime Time: Στήθος με στήθος «Να μ’ Αγαπάς» και «Ράδιο Αρβύλα» – Σταθερό το MasterChef
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (25/2/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (25/2/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (25/2/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (25/2/2026)
«Δύο μαύρα πουκάμισα» – Η νέα δραματική σειρά με άρωμα Κρήτης έρχεται στην prime time του MEGA
«Δύο μαύρα πουκάμισα» – Η νέα δραματική σειρά με άρωμα Κρήτης έρχεται στην prime time του MEGA
H Sagrada Familia φτάνει στο τελικό της ύψος μετά από 144 χρόνια
H Sagrada Familia φτάνει στο τελικό της ύψος μετά από 144 χρόνια