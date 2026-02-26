Μαθηματικά: Λύνουμε τα προβλήματα της φωτοτυπίας που μοιράστηκε στην τάξη.Φυσική: Με τη βοήθεια της σχετικής ανάρτησης, διαβάζουμε τη θεωρία, τις παρατηρήσεις και το συμπέρασμα του ΦΕ2 "Ο μαγνήτης προσανατολίζεται" και συμπληρώνουμε τις εργασίες 2 και 3 (σελίδες 126 - 128).Γεωγραφία: Το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης στην Ευρώπη θα γίνει σε δύο εβδομάδες ακριβώς (Πέμπτη, 12/2). Εκείνη την ημέρα θα λήξει και η προθεσμία για την ομαδική παρουσίαση των στοιχείων της ηπείρου μας καθώς και η παράδοση των ατομικών πολιτικών και γεωμορφολογικών χαρτών στο ρυζόχαρτο.Ιστορία: Οριστικοποιήθηκε και η ημερομηνία διεξαγωγής του επαναληπτικού κριτηρίου αξιολόγησης στη Γ΄ ενότητα της ιστορίας (στα κεφάλαια 3, 9, 11, 12 και 17, θυμίζω), η οποία είναι η ερχόμενη Τετάρτη, 4/3.

