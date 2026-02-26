Ωράριο λειτουργίας, ιδιοκτησιακό και bonus γενοσήμων είναι ορισμένα από εκείνα τα βασικά θεσμικά θέματα στα οποία ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος φαίνεται πως θα δώσει προτεραιότητα επιδιώκοντας μέσω της καλής συνεργασίας που έχει αναπτύξει με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και προσωπικά τον Υπουργό κ. Άδωνι Γεωργιάδη, να λύσει προς όφελος όχι μόνο των φαρμακοποιών αλλά και προς όφελος του πολίτη και του συστήματος υγείας γενικότερα.

Από τον Χαράλαμπο Πετρόχειλο

Πριν από λίγες μέρες ο κ. Γεωργιάδης επισκέφτηκε τη Μυτιλήνη, όπου μεταξύ άλλων επισκέφτηκε και τοι φαρμακείο του κ. Βαλτά, ο οποίος εκτός από πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου είναι και πρόεδρος του τοπικού Φαρμακευτικού Συλλόγου. Εκεί, στις δηλώσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ενώ ο Υπουργός, όπως ήταν φυσικό αναφέρθηκε στο θέμα της έναρξης της διάθεσης των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους και μέσα από το κανάλι των ιδιωτικών φαρμακείων της κοινότητας, ο κ

. Βαλτάς έδειξε ότι ως εκπρόσωπος του κλάδου περιμένει από το υπουργείο να δώσει λύσεις και σε άλλα θεσμικά προβλήματα, τα οποία μάλιστα προσδιόρισε ως προβλήματα που έχουν να κάνουν με την περίοδο των Μνημονίων. «Ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Είναι μία συνεργασία, σίγουρα με προβλήματα διότι κι εσείς δεν δίνετε αυτά τα οποία όλα θέλουμε διότι μην ξεχνάτε ότι και τα Μνημόνια τσάκισαν τα φαρμακεία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΦΣ με τον Υπουργό να απαντά ότι «εάν κάναμε όλα θέλατε θα μπαίναμε ξανά στα Μνημόνια».

Όπως προαναφέρθηκε πάντως τα θέματα που θέτει ο κλάδος –διαχρονικά από τότε που μπήκαν στη ζωή των φαρμακοποιών- δεν αφορούν μόνο το καλό των φαρμακοποιών.

Για παράδειγμα το bonus γενοσήμων αποτελεί οικονομικό κίνητρο που καταβάλλει ο ΕΟΠΥΥ στα φαρμακεία (μέσω συμψηφισμού με το rebate) όταν επιτυγχάνουν τους στόχους συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων. Πρόκειται για επιβράβευση των φαρμακοποιών για την προώθηση φαρμάκων με χαμηλότερο κόστος, ενισχύοντας τη χρήση τους, κάτι βεβαίως που βοηθά στη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, ζήτημα που έχει να κάνει με την καλύτερη, πιο ορθολογική πρόσβαση των ασθενών στις ακριβές θεραπείες σε όσους πραγματικά τις έχουν ανάγκη αλλά και συνολικά τη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας .

Το DailyPharmaNews επικοινώνησε με τον Γενικό Γραμματέα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και Πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Χανίων κ. Μανόλη Κατσαράκη ζητώντας την άποψή του για το ένα από αυτά τα ζητήματα, το θέμα του bonus γενοσήμων.

Αυτό που ζητάνε οι φαρμακοποιοί είναι να υπάρξει επαναπροσδιορισμός της όλης διαδικασίας, ώστε πράγματι το bonus να λειτουργήσει ως κίνητρο για τους φαρμακοποιούς για την προώθηση των γενοσήμων φαρμάκων.

Όπως εξήγησε σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, όπως εφαρμόζεται σήμερα δεν βοηθά τους δείκτες διείσδυσης των γενοσήμων καθώς με το υπάρχον καθεστώς έχει στο επίκεντρο μόνον την απομείωση του rebate.

Ένα φαρμακείο δηλαδή, όταν υπερβαίνει το 25% bonus εισπράττει 0,3 € ανά μονάδα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένα φαρμακείο με 10.000€ γενόσημα και τζίρο 11.000€ έχει να λάβει 300 € Bonus γενοσήμων και 170€ rebate, που σημαίνει ότι δεν μπορεί να λάβει ολοκλήρο το ποσό που δικαιούται. Τα χρήματα ενώ εισπράττονται από τον ΕΟΠΥΥ από τις εταιρείες δεν αποδίδονται ανά μήνα.

Για τον κ. Κατσαράκη το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κάθε μήνα στοιχεία για τον συμψηφισμό bonus γενοσήμων και rebate για το κάθε φαρμακείο είναι ένα πρόβλημα καθώς δεν επιτρέπει να υπάρχει μία ροή στον τρόπο εκκαθάρισης του bonus γενοσήμων κι επομένως ο φαρμακοποιός δεν το παρακολουθεί πρακτικά αυτή τη στιγμή και δεν μπορεί να το επιδιώξει, δεν μπορεί να βάλει στόχους γιατί δεν ξέρει που βρίσκεται σε ό,τι αφορά την εκτέλεση συνταγών γενοσήμων εντός του μηνός. Επομένως δεν υπάρχει ένα σαφές κίνητρο να κυνηγήσει με μεγαλύτερη διάθεση τη χορήγηση γενοσήμων μέσω των συνταγών.

Προτάσεις

Χρειάζεται μία επανεκκίνηση, ένα νέο μίγμα εφαρμογής που να θέτει ρεαλιστικά πλαίσια, νέα κίνητρα και στόχους για τα γενόσημα , με εθνική στρατηγική, με συνεργασίες των φορέων και διαφάνεια.

Οι προτάσεις του κλάδου είναι να δοθούν πραγματικά κίνητρα. Να καταργηθεί η παράγραφος μέχρι συμψηφισμού με το rebate, να καταβάλλεται όλο το ποσό που δίνεται από τις φαρμακευτικές εταιρείες μέσω του ΕΟΠΥΥ, εφαρμόζοντας τη νομοθεσία περί ΚΕΔΕ με υποχρέωση οι εταιρείες να καταβάλλουν το ποσό στο 3μηνο και τα χρήματα να αποδίδονται στα φαρμακεία εγκαίρως .

Ο ΠΦΣ επίσης έχει ζητήσει με τη λήξη τη σύμβασης να αποδίδεται στο φαρμακείο το υπόλοιπο σαν οφειλή, όπως επίσης να ακολουθείται το ίδιο και για ένα φαρμακείο που συνταξιοδοτείται. Και αυτό γιατί αποτελούν τα δεδουλευμένα Bonus και οφείλει βάσει νόμου να αποδίδονται από τον ΕΟΠΥΥ.

Ένα από τα αιτήματα πάντως των φαρμακοποιών που ήταν το να καταργηθεί το χαράτσι 0,8%, ένα παράνομο και καταχρηστικό μέτρο που τιμωρούσε τον φαρμακοποιό όταν κλειδώνει ο συνταγογράφος ιατρός το off patent φάρμακο και δεν μπορούσε να αλλαχθεί ή όταν ο ασθενής επέλεγε ένα off patent φάρμακο, μέτρο που ουσιαστικά εξουδετέρωνε το Bonus γενοσήμων, ικανοποιήθηκε.

πηγή: dailypharmanews

farmakopoioi