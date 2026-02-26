2026-02-26 22:41:07

Η Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ) ανακοινώνει ότι η βλάβη στα καλώδια τηλεδιοίκησης και .σηματοδότησης, η οποία προκλήθηκε χθες το απόγευμα από ενέργειες αγνώστων, μεταξύ των σταθμών Πλατέως και Αιγινίου, αποκαταστάθηκε πλήρως.Αμέσως μετά τον εντοπισμό της δυσλειτουργίας, στο σημείο μετέβη κλιμάκιο τεχνικών για αυτοψία, κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι η βλάβη προκλήθηκε από ενέργεια δολιοφθοράς σε sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ