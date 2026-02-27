Η OpenAI φαίνεται να περνά από το καθαρά software μοντέλο σε μια πιο “οικοσυστημική” στρατηγική συσκευών. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του The Information, που αναπαράγει και επιβεβαιώνει το Reuters, περισσότερα από 200 άτομα εργάζονται σε μια οικογένεια AI συσκευών, με πρώτο προϊόν ένα smart speaker. Στο ίδιο πακέτο αναφέρονται επίσης smart glasses και ακόμη μία συσκευή τύπου smart lamp, ως πιθανές επόμενες κατευθύνσεις.

Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα για τις έξυπνες συσκευές

Με βάση τις πληροφορίες που μεταφέρει το Reuters, το πρώτο προϊόν της OpenAI θα είναι speaker χωρίς οθόνη, σχεδιασμένο για “audio-first” αλληλεπίδραση. Η τιμή τοποθετείται μεταξύ 200 και 300 δολαρίων και η διάθεση δεν αναμένεται πριν από τον Φεβρουάριο 2027. Ένα στοιχείο που ξεχωρίζει είναι η ύπαρξη κάμερας, με το ρεπορτάζ να περιγράφει ότι θα μπορεί να “λαμβάνει πληροφορία” για τον χρήστη και το περιβάλλον του.

Για τα smart glasses, το Reuters μεταφέρει ότι δεν αναμένεται να είναι έτοιμα για μαζική παραγωγή πριν από το 2028. Το ίδιο ρεπορτάζ κάνει λόγο και για smart lamp, δείχνοντας ότι η OpenAI εξετάζει form factors που “ζουν” στο περιβάλλον του χρήστη και λειτουργούν περισσότερο ως “ambient interface” παρά ως κλασικές οθόνες.

Γιατί τώρα, ο ρόλος του io και του Jony Ive

Η είσοδος στο hardware είναι μέρος μιας μεγάλης εικόνας όπως την έχει συλλάβει η εταιρία. Η OpenAI έχει ανακοινώσει ότι η ομάδα της io Products έχει συγχωνευθεί με την OpenAI, ενώ ο Jony Ive και η LoveFrom διατηρούν ανεξαρτησία αλλά αναλαμβάνουν “βαθιές” δημιουργικές και σχεδιαστικές ευθύνες στο σύνολο των προϊόντων. Σε παράλληλο επίπεδο, το Reuters είχε περιγράψει τη συμφωνία ως all stock deal αποτίμησης 6,5 δισ. δολαρίων, με στόχο τη δημιουργία νέας κατηγορίας “AI native” συσκευών, πέρα από τα όρια των υφιστάμενων πλατφορμών.

Το audio-first σενάριο δεν είναι τυχαίο, ειδικά αν η OpenAI θέλει συσκευές χωρίς οθόνη. Σύμφωνα με TechCrunch, η εταιρεία φέρεται να δουλεύει σε νέα γενιά audio μοντέλων, με στόχο πιο φυσική φωνή, καλύτερη διαχείριση διακοπών και πιο “συνομιλιακή” ροή που προσεγγίζει τον ρυθμό πραγματικής κουβέντας. Αν αυτό το κομμάτι ωριμάσει, δίνει τεχνική βάση για “hands free” εμπειρία, που είναι κρίσιμη όταν το hardware δεν έχει οθόνη για να διορθώσεις το σύστημα με taps και menus.

Παραγωγή και εφοδιαστική, τι λένε οι αναφορές

Σε επίπεδο παραγωγής, το Reuters είχε αναφέρει ήδη από τον Σεπτέμβριο 2025 ότι η OpenAI είχε υπογράψει συμφωνία με τη Luxshare για consumer συσκευή, σε ρεπορτάζ που πάλι βασιζόταν σε The Information. Πιο πρόσφατα, το TrendForce ανέφερε ως δημοσίευμα ότι η OpenAI εξετάζει μετατόπιση του πρώτου μεγάλου manufacturing order προς Foxconn, αποδίδοντας την πληροφορία σε ταϊβανέζικη πηγή. Αυτό το σκέλος παραμένει στο επίπεδο “αναφέρεται”, μέχρι να υπάρξει επιβεβαίωση από πιο άμεση πηγή ή από την ίδια την OpenAI.

Ο ανταγωνισμός, τι αλλάζει στην αγορά

Το Reuters τοποθετεί την κίνηση της OpenAI μέσα σε ένα ευρύτερο κύμα “personal AI devices”. Η Meta έχει ήδη εμπορική δυναμική με τα Ray Ban smart glasses, ενώ Apple και Google, σύμφωνα με αναφορές, δουλεύουν επίσης σε δικές τους προσεγγίσεις. Το διαφοροποιητικό στοίχημα της OpenAI είναι η ωριμότητα των μοντέλων της και η εμπειρία συνομιλίας, όμως το hardware απαιτεί πειθαρχία σε αξιοπιστία, support, ιδιωτικότητα και κόστος κλίμακας, δηλαδή πεδία όπου οι καθαρά software εταιρείες συνήθως δοκιμάζονται σκληρά.

Αν το smart speaker με κάμερα υλοποιηθεί όπως περιγράφεται, η OpenAI επιχειρεί να μεταφέρει την εμπειρία “assistant” από app σε μόνιμο σημείο στο σπίτι, με δυνατότητα “context” από το περιβάλλον. Αυτό μπορεί να ανοίξει νέες χρήσεις, από υπενθυμίσεις και planning μέχρι real time βοήθεια σε εργασίες, αλλά ανεβάζει και τον πήχη σε προστασία δεδομένων, διαφάνεια επεξεργασίας και σαφή έλεγχο του χρήστη για το πότε η συσκευή “βλέπει” και “ακούει”.

Σημεία προσοχής

Πρώτον, η κάμερα σε speaker είναι ευαίσθητο trade off για την αγορά, ακόμη και αν υπάρχει shutter ή ισχυρή on device ένδειξη λειτουργίας. Δεύτερον, μεγάλο μέρος των πληροφοριών βασίζεται σε πηγές “με γνώση των σχεδίων”, άρα χρονοδιαγράμματα και specs μπορούν να αλλάξουν. Τρίτον, υπάρχει και νομικός κίνδυνος branding, καθώς το Associated Press είχε καλύψει δικαστική εξέλιξη που οδήγησε σε προσωρινές κινήσεις γύρω από το όνομα “io”, κάτι που δείχνει ότι το hardware πρόγραμμα δεν τρέχει σε κενό, αλλά μέσα σε πραγματικούς περιορισμούς αγοράς και IP.

Αν η OpenAI όντως στοχεύει κυκλοφορία όχι πριν από Φεβρουάριο 2027, ο χρόνος δείχνει ότι προτεραιότητα είναι να “κλειδώσει” πρώτα η φωνητική εμπειρία, η ιδιωτικότητα και η αξιοπιστία, πριν επιχειρήσει μαζική διάθεση. Το πιο πιθανό σημείο τριβής θα είναι η κοινωνική αποδοχή της κάμερας, ενώ το μεγαλύτερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα θα είναι αν καταφέρει πραγματικά φυσικό, χαμηλού latency διάλογο, χωρίς να γίνεται κουραστικό ή αναξιόπιστο στην καθημερινότητα.

