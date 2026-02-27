





Η Netflix ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από τη διαδικασία εξαγοράς της Warner Bros Discovery, επιλέγοντας να μην αυξήσει την προσφορά της, καθώς έκρινε ότι μια υψηλότερη συμφωνία δεν θα ήταν οικονομικά βιώσιμη. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας προτίμησε την αναθεωρημένη πρόταση της Paramount Skydance, την οποία αξιολόγησε ως πιο συμφέρουσα.

Η Paramount Skydance κατέθεσε προσφορά ύψους 31 δολαρίων ανά μετοχή, αποτιμώντας την Warner Bros Discovery περίπου στα 110 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεών της. Με αυτή την εξέλιξη, το ιστορικό κινηματογραφικό στούντιο και τα τηλεοπτικά του δίκτυα, όπως το CNN, αναμένεται να περάσουν στον έλεγχο της Paramount, προκαλώντας σημαντικές αλλαγές στον αμερικανικό χώρο των media.

Η τελική απόφαση θα ληφθεί σε έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων που έχει οριστεί για τις 20 Μαρτίου, όπου θα καθοριστεί και επίσημα το μέλλον του ομίλου.

Πηγή: tvnea.com