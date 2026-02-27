2026-02-27 08:49:51
Μια νέα εκπομπή για την ευζωία, με τη λαμπερή Κατερίνα Στικούδη έρχεται στην ΕΡΤ.

Το «f+ΖΗΝ» κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, την Κυριακή 8 Μαρτίου 2026, στις 10:30, φέρνοντας στο προσκήνιο έναν σύγχρονο τρόπο ζωής που βασίζεται στη σωματική άσκηση, στην ισορροπία και στην προσωπική φροντίδα, φιλοδοξώντας να αποτελέσει έναν ουσιαστικό οδηγό ευζωίας για μικρούς και μεγάλους.



Κάθε εβδομάδα, το «f+ΖΗΝ» παρουσιάζει σύγχρονες μορφές άθλησης, θέματα διατροφής και ψυχικής ισορροπίας, ενώ φωτίζει ιστορίες ανθρώπων που βελτίωσαν τη ζωή τους μέσα από την κίνηση. Παράλληλα, φιλοξενεί συνεντεύξεις με κορυφαίους αθλητές, Ολυμπιονίκες και Παραολυμπιονίκες, καθώς και σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού, αναδεικνύοντας τη διαδρομή και τις αξίες τους. Με έμφαση στην πρόληψη και στην ενδυνάμωση, η εκπομπή συνδέει τη γνώση με την καθημερινότητα και απευθύνεται σε όλη την οικογένεια, λειτουργώντας ως ένα σύγχρονο «σπίτι ευεξίας».

Την παρουσιάστρια πλαισιώνει μια ομάδα εξειδικευμένων συνεργατών από τον χώρο της υγείας και της άσκησης, που μοιράζονται την επιστημονική γνώση μέσα από σχολιασμό και πρακτικές συμβουλές.

Στην ομάδα συμμετέχουν η καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής και διδάκτωρ ΕΚΠΑ Μάντη Περσάκη, ο φυσικοθεραπευτής Δημήτρης Δήμας, ο διατροφολόγος και καθηγητής Διαιτολογίας και Βιοϊατρικής Κωνσταντίνος Χαρδαβέλλας, ο αθλητίατρος και χειρουργός ορθοπεδικός Βασίλης Οικονομούλας, η ψυχολόγος Μελίνα Linden, o φυσικοθεραπευτής και διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών Κωνσταντίνος Μυλωνάς, ο επανορθωτικός πλαστικός χειρουργός Κωνσταντίνος Μακρυγιώργης, η ψυχολόγος και δασκάλα χορού Μυρτώ Κιτεμέ και ο αρχιτέκτονας τοπίου, ειδικός σε θέματα περιβάλλοντος, Μάριος Γκρόγκος.



Το «f+ΖΗΝ» είναι μια πρόσκληση να επιλέγουμε να ζούμε καλύτερα, κάθε μέρα.



Πηγή: tvnea.com
