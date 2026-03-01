





Νέο project ετοιμάζει το OPEN, επενδύοντας σε μια διαφορετική τυπολογία προγράμματος με στόχο το νεανικό κοινό. Η γνωστή YouTuber Modern Cinderella αποκτά τη δική της ταξιδιωτική – περιηγητική εκπομπή, διευρύνοντας τη συνεργασία της με το κανάλι.

Η συνεργασία της με το OPEN ξεκίνησε μέσα από τα backstage του Just the Two of Us, του εβδομαδιαίου talent show που παρουσιάζει ο Νίκος Κοκλώνης. Πλέον, η digital δημιουργός περνά σε πρωταγωνιστικό ρόλο, αναλαμβάνοντας το τιμόνι μιας εκπομπής με έντονο ταξιδιωτικό και lifestyle χαρακτήρα.

Σύμφωνα με το Reader.gr, πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα του πρώτου τρέιλερ, ενώ ο αρχικός κύκλος θα αποτελείται από 17 επεισόδια. Την παραγωγή υπογράφει η Barking Well Media, εταιρεία που βρίσκεται πίσω από μεγάλες τηλεοπτικές παραγωγές των τελευταίων ετών.

Η εκπομπή δεν θα περιορίζεται μόνο σε ταξιδιωτικές εικόνες, καθώς θα περιλαμβάνει και challenges, δίνοντας έναν πιο διαδραστικό και σύγχρονο τόνο στο περιεχόμενο. Στο πλευρό της Modern Cinderella θα βρίσκονται πρόσωπα οικεία στη Gen Z, όπως trappers, YouTubers και TikTokers, σε μια προσπάθεια προσέγγισης διαφορετικών κοινών και ανανέωσης του προφίλ του σταθμού.

Με αυτή την κίνηση, το OPEN επιχειρεί άνοιγμα σε μια πιο νεανική και digital κατεύθυνση, δοκιμάζοντας ένα format που συνδυάζει τηλεοπτική αφήγηση με τη δυναμική των social media.

