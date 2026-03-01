2026-03-01 11:05:09
Φωτογραφία για Modern Cinderella: Από το YouTube στην τηλεόραση με δική της εκπομπή στο OPEN



Νέο project ετοιμάζει το OPEN, επενδύοντας σε μια διαφορετική τυπολογία προγράμματος με στόχο το νεανικό κοινό. Η γνωστή YouTuber Modern Cinderella αποκτά τη δική της ταξιδιωτική – περιηγητική εκπομπή, διευρύνοντας τη συνεργασία της με το κανάλι.

Η συνεργασία της με το OPEN ξεκίνησε μέσα από τα backstage του Just the Two of Us, του εβδομαδιαίου talent show που παρουσιάζει ο Νίκος Κοκλώνης. Πλέον, η digital δημιουργός περνά σε πρωταγωνιστικό ρόλο, αναλαμβάνοντας το τιμόνι μιας εκπομπής με έντονο ταξιδιωτικό και lifestyle χαρακτήρα.

Σύμφωνα με το Reader.gr, πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκαν τα γυρίσματα του πρώτου τρέιλερ, ενώ ο αρχικός κύκλος θα αποτελείται από 17 επεισόδια. Την παραγωγή υπογράφει η Barking Well Media, εταιρεία που βρίσκεται πίσω από μεγάλες τηλεοπτικές παραγωγές των τελευταίων ετών.

Η εκπομπή δεν θα περιορίζεται μόνο σε ταξιδιωτικές εικόνες, καθώς θα περιλαμβάνει και challenges, δίνοντας έναν πιο διαδραστικό και σύγχρονο τόνο στο περιεχόμενο. Στο πλευρό της Modern Cinderella θα βρίσκονται πρόσωπα οικεία στη Gen Z, όπως trappers, YouTubers και TikTokers, σε μια προσπάθεια προσέγγισης διαφορετικών κοινών και ανανέωσης του προφίλ του σταθμού.

Με αυτή την κίνηση, το OPEN επιχειρεί άνοιγμα σε μια πιο νεανική και digital κατεύθυνση, δοκιμάζοντας ένα format που συνδυάζει τηλεοπτική αφήγηση με τη δυναμική των social media.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Νίκος Θεοδ. Μήτσης : Καραπάνος Φώτιος (1770-1824)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Νίκος Θεοδ. Μήτσης : Καραπάνος Φώτιος (1770-1824)
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Στην κορυφή το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Στην κορυφή το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ο Akylas στην τηλεόραση της Σερβίας: «Θέλω να κάνω τη χώρα μου περήφανη»
Ο Akylas στην τηλεόραση της Σερβίας: «Θέλω να κάνω τη χώρα μου περήφανη»
Αυτή είναι η εκπομπή που θα παρουσιάσει η Στικούδη στην ΕΡΤ
Αυτή είναι η εκπομπή που θα παρουσιάσει η Στικούδη στην ΕΡΤ
Τέλος συνεργασίας για Κώστα Δόξα στο «Just the 2 of Us» - Η ανακοίνωση του OPEN
Τέλος συνεργασίας για Κώστα Δόξα στο «Just the 2 of Us» - Η ανακοίνωση του OPEN
Τέμπη – Δίκη για τα βίντεο: Απορρίφθηκε το αίτημα για κλήση του εφέτη ανακριτή
Τέμπη – Δίκη για τα βίντεο: Απορρίφθηκε το αίτημα για κλήση του εφέτη ανακριτή
Κατερίνα Καινούργιου για το σχόλιο Γραμμέλη στην εκπομπή του Γιώργος Κουβαράς: «Διαφωνώ με τη λέξη “θλιβερή”»
Κατερίνα Καινούργιου για το σχόλιο Γραμμέλη στην εκπομπή του Γιώργος Κουβαράς: «Διαφωνώ με τη λέξη “θλιβερή”»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αυτοσχέδιος Διακόπτης με Συνδετήρα
Αυτοσχέδιος Διακόπτης με Συνδετήρα
Ο νυχτερινός ουρανός του Μαρτίου, χωρίς τηλεσκόπιο
Ο νυχτερινός ουρανός του Μαρτίου, χωρίς τηλεσκόπιο
ΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕΑΚΕΤΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ
ΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕΑΚΕΤΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ
Τι σημαίνει πραγματικά μεσογειακός κήπος
Τι σημαίνει πραγματικά μεσογειακός κήπος
Φροντίδα της Τριανταφυλλιάς την άνοιξη
Φροντίδα της Τριανταφυλλιάς την άνοιξη