Οι πολυθρόνες στο σαλόνι μπορούν να ολοκληρώσουν τη σύνθεση ή να διαταράξουν τη συνοχή, ανάλογα με τη θέση και τo μέγεθός τους, σε σχέση με εκείνο των υπόλοιπων επίπλων του χώρου.

Στη διακόσμηση εσωτερικών χώρων η πολυθρόνα, εκτός από ένα επιπλέον κάθισμα, λειτουργεί ως στοιχείο ισορροπίας. Μπορεί να ολοκληρώσει τη διάταξη του καθιστικού, να ορίσει ζώνες ή να «σπάσει» τη ροή όταν επιλέγεται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διαστάσεις, οι αποστάσεις και η οπτική συνέχεια του χώρου. Το ζητούμενο δεν είναι να γεμίσουμε το σαλόνι, αλλά να ενισχύσουμε τόσο την λειτουργικότητα όσο και την αισθητική του.

Πότε οι πολυθρόνες ενισχύουν τη σύνθεση

Οι πολυθρόνες στο σαλόνι λειτουργούν θετικά όταν εξυπηρετούν μια σαφή ανάγκη: περισσότερες θέσεις, οπτική ισορροπία ή οριοθέτηση μιας γωνιάς. Σε μεγάλους χώρους με μεγάλου μήκους καναπέ, μία, δύο πολυθρόνες τοποθετημένες απέναντι ή διαγώνια μπορούν να οριοθετήσουν το καθιστικό και να δημιουργήσουν αίσθηση ολοκληρωμένης διάταξης.

Σε ανοιχτές κατόψεις, όπου το σαλόνι επικοινωνεί με την τραπεζαρία ή την κουζίνα, οι πολυθρόνες συχνά βοηθούν στον διακριτικό διαχωρισμό των ζωνών χωρίς να απαιτούνται έπιπλα μεγάλου όγκου. Ορίζουν ένα νοητό όριο και ενισχύουν την οπτική συνοχή του χώρου.

Επίσης, όταν η βασική επίπλωση είναι ομοιόμορφη και ουδέτερη, μια πολυθρόνα με διαφορετική υφή ή χρώμα μπορεί να προσθέσει ενδιαφέρον χωρίς να υπερφορτώνει τον χώρο. Σε αυτή την περίπτωση μια μεγάλη μεμονωμένη πολυθτόνα μπορεί να λειτουργήσει και ως κεντρικό σημείο.

▶

Πότε οι πολυθρόνες «σπάνε» τον χώρο

Οι πολυθρόνες στο σαλόνι δημιουργούν πρόβλημα όταν επιλέγονται χωρίς μελέτη της αναλογίας τους με τις διαστάσεις του χώρου. Σε μικρά καθιστικά, δύο ογκώδεις πολυθρόνες μπορεί να περιορίσουν τις διόδους και να κάνουν τη σύνθεση να δείχνει πιεσμένη.

Το ίδιο συμβαίνει όταν το ύψος της πλάτης ή ο όγκος τους δεν ταιριάζει με τα αντίστοιχα του καναπέ. Αν η μία πλευρά είναι χαμηλή και λιτή και η άλλη ψηλή και βαριά, το αποτέλεσμα μοιάζει αποσπασματικό. Ο χώρος χάνει τη ροή του και η ματιά δεν «ξεκουράζεται».

Πρόβλημα δημιουργείται και όταν οι πολυθρόνες τοποθετούνται απλώς για να γεμίσει ένα κενό, ενώ δεν χρειάζονται επιπλέον καθίσματα. Ένα κενό στον χώρο δεν σημαίνει απαραίτητα ότι χρειάζεται κάλυψη. Στη διακόσμηση, η ανάσα ανάμεσα στα έπιπλα είναι εξίσου σημαντική με τα ίδια τα αντικείμενα.

Η σημασία της κλίμακας και των αποστάσεων

Πριν προσθέσετε πολυθρόνες στο σαλόνι, χρειάζεται να εξετάσετε τις αποστάσεις κυκλοφορίας. Ιδανικά, θα πρέπει να διατηρείται άνετη δίοδος τουλάχιστον 60–70 εκατοστών ανάμεσα στα έπιπλα. Όταν οι διαδρομές στενεύουν, η καθημερινή χρήση γίνεται δύσκολη και ο χώρος δείχνει μικρότερος.

Η κλίμακα αφορά και το ύψος αλλά και το βάθος του καθίσματος. Σε μικρά σαλόνια, πολυθρόνες με λεπτά μπράτσα και εμφανή πόδια επιτρέπουν στο βλέμμα να «περνά» από κάτω, διατηρώντας την αίσθηση ελαφρότητας. Αντίθετα, οι χαμηλές, συμπαγείς κατασκευές ταιριάζουν καλύτερα σε μεγαλύτερα καθιστικά όπου ο όγκος δεν επιβαρύνει την εικόνα.

Μία ή δύο πολυθρόνες;

Δεν είναι απαραίτητο να τοποθετούνται πάντα σε ζευγάρι. Μία πολυθρόνα μπορεί να λειτουργήσει ως ανεξάρτητη γωνιά ανάγνωσης, ειδικά όταν συνοδεύεται με ένα μικρό τραπεζάκι, ένα φωτιστικό δαπέδο, μια ιδιαίτερη διακόσμηση τοίχου στο ίδιο σημείο κλπ. Σε αυτή την περίπτωση δεν «ανταγωνίζεται» τον καναπέ αλλά συμπληρώνει τον χώρο, δημιουργώντας ακόμη μια ζώνη ανεξάρτητης χρήσης.

Δύο πολυθρόνες συμμετρικά τοποθετημένες δημιουργούν πιο επίσημη και ισορροπημένη διάταξη, κατάλληλη για μεγαλύτερα σαλόνια, για χώρους που φιλοξενούν συχνά επισκέπτες όπως και για σαλόνια διαμορφωμένα σε αυστηρό κλασικό ύφος.



Η επιλογή του αριθμού εξαρτάται κυρίως από την άνεση χώρου και τον τρόπο που αυτός χρησιμοποιείται το σαλόνι.

Όταν το καθιστικό διαμορφώνεται μόνο με πολυθρόνες

Σε μικρά σαλόνια, σε χώρους με ιδιαιτερότητες στη διαρρύθμιση όπως έντονες γωνίες, ανοίγματα ή περιορισμένο μήκος κεντρικού τοίχου ή σε ιδιαίτερα ευρύχωρους ενιαίους χώρους, ο κλασικός καναπές δεν είναι πάντα η ιδανική λύση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένα καθιστικό μπορεί να διαμορφωθεί αποκλειστικά με δύο, τρεις ή τέσσερις ή πολυθρόνες, τοποθετημένες αντικριστά ή σε ελαφριά γωνία μεταξύ τους.



Η σύνθεση αυτή επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία στη διάταξη, όλα τα καθίσματα μπορούν εύκολα να μετακινηθούν ανάλογα με τις ανάγκες που εξυπηρετεί ο χώρος, ευκολότερη κυκλοφορία και συχνά δημιουργεί μια πιο άνετη και χαλαρή σύνθεση. Η επιλογή ομοιόμορφων πολυθρονών ή ανά δύο με παρόμοιο ύψος και κλίμακα, βοηθά ώστε ο χώρος να παραμένει οπτικά ενιαίος και να μη δείχνει αποσπασματικός.

Tip: Πριν αποφασίσετε αν χρειάζεστε πολυθρόνες στο σαλόνι, δοκιμάστε να αναδιατάξετε προσωρινά τα υπάρχοντα έπιπλα. Αν ο χώρος λειτουργεί άνετα και ισορροπημένα χωρίς αυτές, ίσως δεν είναι απαραίτητες. Αντίθετα, αν η σύνθεση μοιάζει ανοιχτή ή ανολοκλήρωτη, μία ή δύο σωστά επιλεγμένες πολυθρόνες μπορούν να προσθέσουν την απαιτούμενη συνοχή χωρίς να επιβαρύνει τον χώρο ή μία μεγάλη πολυθρόνα να τοποθετηθεί ανεξάρτητα, σε πιο μακρινό του καναπέ σημείο.

soulouposeto

