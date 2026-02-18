2026-02-18 11:08:26
Φωτογραφία για Επιμένουν στα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμών οι υγειονομικοί παρά τη μικρή αύξηση
Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πόσο χαμηλά παραμένουν τα ποσοστά εμβολιασμού ανάμεσα σε εκείνους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της υγείας. Παρά τις συστάσεις, η εικόνα που μεταφέρει η έκθεση του ΕΟΔΥ για την περίοδο 2024-2025 δείχνει μια ξεκάθαρη απροθυμία του προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία να θωρακιστεί έναντι της γρίπης.

Στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, η κατάσταση μοιάζει απογοητευτική: μόλις το 22% των εργαζομένων επέλεξε να εμβολιαστεί. Αυτό σημαίνει πως 8 στους 10 επαγγελματίες υγείας, που έρχονται καθημερινά σε επαφή με ευάλωτους ασθενείς και διατρέχουν υψηλό κίνδυνο έκθεσης στον ιό, παραμένουν ανεμβολίαστοι.

Η εικόνα είναι κάπως καλύτερη στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Κέντρα Υγείας και ΤΟΜΥ), όπου το ποσοστό συμμετοχής έφτασε το 38,6%, σχεδόν διπλάσιο δηλαδή από αυτό των μεγάλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Συνολικά πάντως, στο σύνολο των δημόσιων μονάδων, λιγότεροι από ένας στους τέσσερις υγειονομικούς (24,5%) έκαναν το εμβόλιο.

  

Διαβάστε περισσότερα pharmateam
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Καθαρή πρωτιά για τη «Super Κατερίνα», οριακός συνωστισμός πίσω της
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Καθαρή πρωτιά για τη «Super Κατερίνα», οριακός συνωστισμός πίσω της
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Το «Happy Day» μπροστά, «Κοινωνία Ώρα Mega» σταθερά δεύτερη δύναμη
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Το «Happy Day» μπροστά, «Κοινωνία Ώρα Mega» σταθερά δεύτερη δύναμη
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΑΤΗΣ ΜΕ ΜΑΙΜΟΥ SMS ΚΑΙ mail ΑΠΌ ΑΑΔΕ, ΕΛΤΑ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ -Τα «ΨΑΡΩΤΙΚΑ» ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΑΤΗΣ ΜΕ ΜΑΙΜΟΥ SMS ΚΑΙ mail ΑΠΌ ΑΑΔΕ, ΕΛΤΑ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ -Τα «ΨΑΡΩΤΙΚΑ» ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ
Γιώργος Καπουτζίδης:Μη μας ρωτάτε τέτοια πράγματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ...
Γιώργος Καπουτζίδης:Μη μας ρωτάτε τέτοια πράγματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ...
Good Job Nicky: Είναι πάρα πολύ άδικο να ρίχνουμε ευθύνες αλλού...
Good Job Nicky: Είναι πάρα πολύ άδικο να ρίχνουμε ευθύνες αλλού...
Ακύλας: Eίμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Είναι λες και παίζω σε μια ταινία
Ακύλας: Eίμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Είναι λες και παίζω σε μια ταινία
Απογευματινή ζώνη: «Deal» και «Τροχός της Τύχης» με δυνατά ποσοστά
Απογευματινή ζώνη: «Deal» και «Τροχός της Τύχης» με δυνατά ποσοστά
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μεσημεριανή Ζώνη: Σταθερά μπροστά οι «Αποκαλύψεις», ντέρμπι στη δεύτερη θέση
Μεσημεριανή Ζώνη: Σταθερά μπροστά οι «Αποκαλύψεις», ντέρμπι στη δεύτερη θέση
Απογευματινή Ζώνη: Κυριαρχία για το «Deal», δυνατή τριπλέτα στο κυνήγι
Απογευματινή Ζώνη: Κυριαρχία για το «Deal», δυνατή τριπλέτα στο κυνήγι
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Καθαρή πρωτιά για Alpha, δεύτερο το Star
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Καθαρή πρωτιά για Alpha, δεύτερο το Star
Prime Time: Πρωτιά για το «Να Μ’ Αγαπάς», σφιχτή μάχη στην κορυφή
Prime Time: Πρωτιά για το «Να Μ’ Αγαπάς», σφιχτή μάχη στην κορυφή
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (17/2/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (17/2/2026)