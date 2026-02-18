2026-02-18 11:08:26

Είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πόσο χαμηλά παραμένουν τα ποσοστά εμβολιασμού ανάμεσα σε εκείνους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της υγείας. Παρά τις συστάσεις, η εικόνα που μεταφέρει η έκθεση του ΕΟΔΥ για την περίοδο 2024-2025 δείχνει μια ξεκάθαρη απροθυμία του προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία να θωρακιστεί έναντι της γρίπης.



Στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, η κατάσταση μοιάζει απογοητευτική: μόλις το 22% των εργαζομένων επέλεξε να εμβολιαστεί. Αυτό σημαίνει πως 8 στους 10 επαγγελματίες υγείας, που έρχονται καθημερινά σε επαφή με ευάλωτους ασθενείς και διατρέχουν υψηλό κίνδυνο έκθεσης στον ιό, παραμένουν ανεμβολίαστοι.



Η εικόνα είναι κάπως καλύτερη στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Κέντρα Υγείας και ΤΟΜΥ), όπου το ποσοστό συμμετοχής έφτασε το 38,6%, σχεδόν διπλάσιο δηλαδή από αυτό των μεγάλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Συνολικά πάντως, στο σύνολο των δημόσιων μονάδων, λιγότεροι από ένας στους τέσσερις υγειονομικούς (24,5%) έκαναν το εμβόλιο.







