2026-02-16 11:13:18
Φωτογραφία για Good Job Nicky: Είναι πάρα πολύ άδικο να ρίχνουμε ευθύνες αλλού...
Μετά το τέλος του Εθνικού Τελικού για τη Eurovision 2026, ο Good Job Nicky απηύθυνε δηλώσεις στους δημοσιογράφους ψυχαγωγικών εκπομπών, περιγράφοντας την εμπειρία του στον διαγωνισμό και αναφερόμενος στα ζητήματα που προέκυψαν κατά την εμφάνισή του στη σκηνή.

Ο νεαρός καλλιτέχνης τοποθετήθηκε για τα προβλήματα ήχου που παρατηρήθηκαν, τονίζοντας πως δεν είναι σωστό να μετατίθενται ευθύνες:

«Είναι πάρα πολύ άδικο να ρίχνουμε ευθύνες αλλού, δεν είναι όμορφο αυτό το πράγμα. Προφανώς έχω μερίδιο ευθύνης. Δεν σταματάει εδώ η ζωή για κανέναν μας».

Παράλληλα, αποκάλυψε και το μήνυμα στήριξης που έλαβε από τον πατέρα του, Γιάννης Πάριος, μετά το τέλος της βραδιάς:

«Ο πατέρας μου μού έστειλε μήνυμα, μου είπε… αγέρα μου, αγάπη μου, DNA μου».

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Ακύλας: Eίμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Είναι λες και παίζω σε μια ταινία
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Ακύλας: Eίμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Είναι λες και παίζω σε μια ταινία
Γιώργος Καπουτζίδης:Μη μας ρωτάτε τέτοια πράγματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Γιώργος Καπουτζίδης:Μη μας ρωτάτε τέτοια πράγματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Γιώργος Καπουτζίδης:Μη μας ρωτάτε τέτοια πράγματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ...
Γιώργος Καπουτζίδης:Μη μας ρωτάτε τέτοια πράγματα, σας παρακαλώ πάρα πολύ...
Ακύλας: Eίμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Είναι λες και παίζω σε μια ταινία
Ακύλας: Eίμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Είναι λες και παίζω σε μια ταινία
Ναταλία Γερμανού για Good Job Nicky: «Δεν ήταν αυτό που περιμέναμε χθες στον Ημιτελικό»
Ναταλία Γερμανού για Good Job Nicky: «Δεν ήταν αυτό που περιμέναμε χθες στον Ημιτελικό»
Φυτά εσωτερικού χώρου που ευδοκιμούν χωρίς πολύ φως
Φυτά εσωτερικού χώρου που ευδοκιμούν χωρίς πολύ φως
Σε τροχιά ανάπτυξης οδεύει το Μουσείο Τρένων Δράμας παρά την υποβάθμιση του σταθμού
Σε τροχιά ανάπτυξης οδεύει το Μουσείο Τρένων Δράμας παρά την υποβάθμιση του σταθμού
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Εκτροχιασμός τρένου στην Ελβετία - Πιθανοί τραυματισμοί, σύμφωνα με την αστυνομία
Εκτροχιασμός τρένου στην Ελβετία - Πιθανοί τραυματισμοί, σύμφωνα με την αστυνομία
Πώς να καλύψετε παλιά δάπεδα σε μπαλκόνι χωρίς ανακαίνιση
Πώς να καλύψετε παλιά δάπεδα σε μπαλκόνι χωρίς ανακαίνιση
Η ανακοίνωση της ΕΡΤ για τον εκπρόσωπο της Eurovision 2026
Η ανακοίνωση της ΕΡΤ για τον εκπρόσωπο της Eurovision 2026
Prime time: Κυριαρχία για τον Μεγάλο Τελικό του Sing for Greece
Prime time: Κυριαρχία για τον Μεγάλο Τελικό του Sing for Greece
Πρωινή ενημέρωση: Πρώτο το «Καλημέρα», οριακή μάχη με Mega Σαββατοκύριακο
Πρωινή ενημέρωση: Πρώτο το «Καλημέρα», οριακή μάχη με Mega Σαββατοκύριακο