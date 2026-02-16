2026-02-16 11:13:18

Μετά το τέλος του Εθνικού Τελικού για τη Eurovision 2026, ο Good Job Nicky απηύθυνε δηλώσεις στους δημοσιογράφους ψυχαγωγικών εκπομπών, περιγράφοντας την εμπειρία του στον διαγωνισμό και αναφερόμενος στα ζητήματα που προέκυψαν κατά την εμφάνισή του στη σκηνή.



Ο νεαρός καλλιτέχνης τοποθετήθηκε για τα προβλήματα ήχου που παρατηρήθηκαν, τονίζοντας πως δεν είναι σωστό να μετατίθενται ευθύνες:



«Είναι πάρα πολύ άδικο να ρίχνουμε ευθύνες αλλού, δεν είναι όμορφο αυτό το πράγμα. Προφανώς έχω μερίδιο ευθύνης. Δεν σταματάει εδώ η ζωή για κανέναν μας».



Παράλληλα, αποκάλυψε και το μήνυμα στήριξης που έλαβε από τον πατέρα του, Γιάννης Πάριος, μετά το τέλος της βραδιάς:



«Ο πατέρας μου μού έστειλε μήνυμα, μου είπε… αγέρα μου, αγάπη μου, DNA μου».



Πηγή: tvnea.com



