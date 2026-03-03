2026-03-03 10:37:30
Φωτογραφία για Πρωτιά για την εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων» με τον Πέτρο Κουσουλό και τον Φεβρουάριο
Με πρωτιά έκλεισε και ο Φεβρουάριος για την εβδομαδιαία νυχτερινή εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού, «Νύχτα αποκαλύψεων», αποδεικνύοντας ότι οι τηλεθεατές αναζητούν και στηρίζουν την αποκαλυπτική και τεκμηριωμένη δημοσιογραφία.

Με τα αποκλειστικά ρεπορτάζ, τα συνταρακτικά ντοκουμέντα και μαρτυρίες της, η εκπομπή ήταν πρώτη, στη ζώνη μετάδοσής της, στο δυναμικό κοινό 18-54 με μέσο όρο 12,8% και 2,4 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κανάλι.

Η  «Νύχτα αποκαλύψεων» κατέγραψε πρωτιά και στο σύνολο κοινού, με μέσο όρο 15,8%, αφήνοντας πίσω της τον ανταγωνισμό με 5,1 μονάδες διαφορά.

Κάθε Τετάρτη στις 24:00, ο Πέτρος Κουσουλός και η εκπομπή «Νύχτα αποκαλύψεων» θα συνεχίσουν να αναδεικνύουν την πραγματική εικόνα των γεγονότων, μέσα από σκληρή έρευνα και εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση.

 

Πηγή: tvnea.com
ALPHA: Σταθερά πρώτος στην κορυφή με καθολική πρωτιά σε όλα τα κοινά!
ALPHA: Σταθερά πρώτος στην κορυφή με καθολική πρωτιά σε όλα τα κοινά!
Η λειτουργικότητα του κρεβατιού με αποθηκευτικό χώρο
Η λειτουργικότητα του κρεβατιού με αποθηκευτικό χώρο
