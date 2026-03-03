2026-03-03 22:30:58
Φωτογραφία για Το φαρμακείο μας…η φύση - ένα ρόφημα για πονοκέφαλο με τζίντζερ και μέλι!
Πριν από την εμφάνιση των αντιβιοτικών… η φύση ήταν το φαρμακείο μας!

Από την ρίγανη, μέχρι το ωμό σκόρδο, αυτά τα φυσικά ισχυρά συστατικά χρησιμοποιούνται εδώ και γενιές για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού μας συστήματος και για την προστασία μας από τις λοιμώξεις!

Τα φυσικά ιάματα μπορούν και έχουν την ικανότητα να υποστηρίξουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα!

Έτσι, η προσθήκη τροφών και βοτάνων που ενισχύουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα στη διατροφή μας, βοηθούν το σώμα μας να παραμείνει ανθεκτικό όλο το χρόνο!

και ξεκινάω απλά

-. προσθέτω σκόρδο και κουρκούμι στα γεύματά μας.

-. αντικαθιστώ την ραφιναρισμένη ζάχαρη με ακατέργαστο μέλι.

-. φροντίζω να έχουμε πάντα στο ερμάριο της κουζίνας μας βότανα που ενισχύουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα πριν από την εποχή του κρυολογήματος και συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/to-farmakeio-mas-i-fysi/
Θεσσαλονίκη: Συγκλονιστικό γκράφιτι αφιερωμένο στη μνήμη θυμάτων των Τεμπών – Δείτε φωτογραφίες
Θεσσαλονίκη: Συγκλονιστικό γκράφιτι αφιερωμένο στη μνήμη θυμάτων των Τεμπών – Δείτε φωτογραφίες
Μικρότερα σπίτια: νέες συνήθειες στέγασης
Μικρότερα σπίτια: νέες συνήθειες στέγασης
Το φαρμακείο στη νέα ψηφιακή εποχή: Πλήρης διαχείριση και ασφάλεια με το SmartPharmaSys
Άδωνης Γεωργιάδης: "Το φαρμακείο πυλώνας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, είμαστε έτοιμοι για νέες υπηρεσίες Υγείας"
Τζίντζερ - Ένα βοτανικό φαρμακευτικό προϊόν με ευρείες αντιφλεγμονώδεις και θερμαντικές δράσεις
Μπούκαραν με αγροτικό και έκλεψαν Φαρμακείο τα ξημερώματα στη Μεσσήνη-Αναζητούνται οι δράστες (pics)
Δράση κατά της παχυσαρκίας: τι κάνουμε στο φαρμακείο, τι πληρωνόμαστε και τι να προσέξουμε
Τέμπη: Ξεκίνησε η δίκη δύο στελεχών της Αρχής Διαφάνειας που διενήργησαν έλεγχο για την υλοποίηση της σύμβασης “717”
Τέλος εποχής για ελληνική σειρά – Οριστικό τέλος...
Γεωργιάδης: Δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία και μετά τους 8 μήνες σε ασθενείς που πάνε καλά
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος δηλώνει «παρών» στη μάχη κατά της παχυσαρκίας
