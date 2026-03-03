2026-03-03 22:30:58

Πριν από την εμφάνιση των αντιβιοτικών… η φύση ήταν το φαρμακείο μας!



Από την ρίγανη, μέχρι το ωμό σκόρδο, αυτά τα φυσικά ισχυρά συστατικά χρησιμοποιούνται εδώ και γενιές για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού μας συστήματος και για την προστασία μας από τις λοιμώξεις!



Τα φυσικά ιάματα μπορούν και έχουν την ικανότητα να υποστηρίξουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα!



Έτσι, η προσθήκη τροφών και βοτάνων που ενισχύουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα στη διατροφή μας, βοηθούν το σώμα μας να παραμείνει ανθεκτικό όλο το χρόνο!



και ξεκινάω απλά



-. προσθέτω σκόρδο και κουρκούμι στα γεύματά μας.



-. αντικαθιστώ την ραφιναρισμένη ζάχαρη με ακατέργαστο μέλι.



-. φροντίζω να έχουμε πάντα στο ερμάριο της κουζίνας μας βότανα που ενισχύουν το ανοσοποιητικό μας σύστημα πριν από την εποχή του κρυολογήματος και συνέχεια του άρθρου μου:https://botanologia.gr/to-farmakeio-mas-i-fysi/



