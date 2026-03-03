2026-03-03 21:49:37

Η τοιχογραφία είναι αφιερωμένη σε δύο από τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, στον 15χρονο τότε Παναγιώτη Μπουρναζή και τον πατέρα τουVradini.grΜία συγκλονιστική τοιχογραφία κοσμεί εδώ και λίγες ημέρες το 1ο ΓΕΛ Ελευθέριου Κορδελιού στη Θεσσαλονίκη.Η τοιχογραφία είναι αφιερωμένη σε δύο από τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, στον 15χρονο τότε Παναγιώτη Μπουρναζή και sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ