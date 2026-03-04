2026-03-04 08:16:30
Φωτογραφία για Σύλλογοι Αλληλεγγύης στα Θύματα Τρομοκρατίας της 17Ν: “Να χαίρεστε τη ματωμένη σας τηλεθέαση”



Ο Συλλόγος Αλληλεγγύης στα Θύματα Τρομοκρατίας «Θάνος Αξαρλιάν» και «Ως Εδώ» σχολίασαν τη σειρά εκπομπών με τίτλο «17Ν: Άνοδος και Πτώση» και εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την παρουσία του Δημήτρη Κουφοντίνα.

Ανακοίνωση:

Το ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά στον ΣΚΑΪ για την 17Ν έδωσε, για πρώτη φορά, τηλεοπτικό βήμα στον αμετανόητο κατά συρροή δολοφόνο της τρομοκρατικής οργάνωσης, κάνοντας κάτι που από θέση αρχής είχαν αρνηθεί επί δεκαετίες όλοι οι «θεσμικοί» ειδησεογραφικοί οργανισμοί της χώρας.



Με αυτόν τον τρόπο του προσφέρθηκε απλόχερα η δημοσιότητα για την οποία δολοφονούσε, γεγονός που θα έχει αναπόφευκτα ως συνέπεια να συνεχίσει να εμπνέει τα απανταχού «κουφοντινάκια», ξανά δολοφονώντας, παράλληλα, τους δικούς μας ανθρώπους. Μάλιστα, το ανέλπιστο δώρο της δημοσιότητας του δίνεται μεθοδικά, επεισόδιο – επεισόδιο, μεγιστοποιώντας το «ενδιαφέρον» γύρω από τον ίδιο και τα εγκλήματά του.



Αυτή δεν είναι μία δημοσιογραφική επιτυχία του Αλέξη Παπαχελά. Είναι μία τεράστια επιτυχία του Δημήτρη Κουφοντίνα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε, αλλά δεν εισακουστήκαμε. Να χαίρεστε τη ματωμένη σας τηλεθέαση.



Πηγή: tvnea.com
