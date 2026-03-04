2026-03-04 09:18:29
Φωτογραφία για Δαυίδ Σαλτιέλ: «Το Μουσείο Ολοκαυτώματος θα φέρει 300.000 επισκέπτες»
Στο πλαίσιο της Prodexpo North 2026, επιχειρηματικοί και πολιτιστικοί παράγοντες περιέγραψαν ένα δεκαπενταετές όραμα που φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τον χάρτη αξίας της πόλης, με στόχο τη διασύνδεση της περιοχής από το ύψος του Porto Palace έως τα Δικαστήρια και την ένταξή της σε ένα ενιαίο, λειτουργικό και εξωστρεφές πολεοδομικό σύνολο.makedonikanea.grΟ πρόεδρος της Ισραηλιτική Κοινότητα
Συντάξεις: Από 160 ως 401 ευρώ οι νέες επικουρικές για το 2026
Συντάξεις: Από 160 ως 401 ευρώ οι νέες επικουρικές για το 2026
Το «Τρένο της Άνοιξης» της Τσονγκκίνγκ επιστρέφει καθώς το τρένο γλιστράει μέσα από το ανθισμένο τοπίο.
Το «Τρένο της Άνοιξης» της Τσονγκκίνγκ επιστρέφει καθώς το τρένο γλιστράει μέσα από το ανθισμένο τοπίο.
