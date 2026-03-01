





Το OPEN ανέτρεψε πλήρως το πρόγραμμά του το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 και μετέδωσε λεπτό προς λεπτό τις δραματικές εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα της Μέσης Ανατολής, αλλά και τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια για την επέτειο τριών χρόνων από την τραγωδία των Τεμπών.

Όλοι οι δημοσιογράφοι, τεχνικοί, σκηνοθέτες και παραγωγοί έδωσαν το παρών, ενώ παρεμβάσεις έκαναν διεθνολόγοι, διπλωμάτες, στρατιωτικοί εμπειρογνώμονες και οικονομικοί αναλυτές. Το τηλεοπτικό κοινό αγκάλιασε την προσπάθεια του Ανοιχτού Καναλιού και ανέβασε στο 11% τον μέσο όρο του.

Από τις 6 το πρωί έως τις 10 ο Χρήστος Τσιγουρής με τη Χρύσα Φώσκολου. Αμέσως μετά ο Νίκος Στραβελάκης, η Μίνα Καραμήτρου και η Μαριάννα Γεωργαντή. Στο μεσημεριανό δελτίο ο Αντώνης Κρητικός. Στις 15.45 ο Σπύρος Χαριτάτος και η Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου. Στο κεντρικό δελτίο και σε συνεχή ροή έως τις 22.00 η Εύα Αντωνοπούλου. Μαζί της: Έφη Κουτσοκώστα, Θανάσης Αυγερινός, Μαρία Ζαχαράκη, Μαρία Αρώνη, Παντελής Βαλασόπουλος, Σάρα Τσέλα, Κωνσταντίνος Μακρής, Γιάννης Ευσταθίου, Γιάννης Φώσκολος, Παντελής Ζηβόντσης, Μαρία Κονταξή, Δημήτρης Διονυσάτος, Αλέξανδρος Κονής, Γιώργος Φακής, Λευτέρης Ζαβλιάρης.

Στη συνέχεια και έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα ο Μάνος Νιφλής, ο Γιάννης Κολοκυθάς και ο Αργύρης Ντινόπουλος.







Πηγή: tvnea.com