Η δημιουργία σκιάς σε ένα μπαλκόνι χωρίς τέντα είναι βασική προϋπόθεση ώστε ο χώρος να μπορεί να χρησιμοποιείται άνετα τους ζεστούς μήνες.

Σε πολλές περιπτώσεις όπως σε μη ιδιόκτητα διαμερίσματα, η εγκατάσταση τέντας δεν είναι πάντα εφικτή, ακόμη και αν παραβλέψει κανείς το σημαντικό κόστος που απαιτεί. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το μπαλκόνι πρέπει να παραμένει εκτεθειμένο στον έντονο ήλιο. Υπάρχουν αρκετές πρακτικές λύσεις που μπορούν να δημιουργήσουν σκιά χωρίς μόνιμες κατασκευές, με απλά υλικά και παρεμβάσεις που προσαρμόζονται εύκολα σε κάθε χώρο.

Η σημασία της σωστής σκίασης

Η σκίαση δεν αφορά μόνο την άνεση. Ένα μπαλκόνι που προστατεύεται από τον έντονο ήλιο όχι μόνο γίνεται πιο ευχάριστο για καθημερινή χρήση αλλά ταυτόχρονα βοηθά να μειωθεί η αίσθηση της ζέστης και στον εσωτερικό χώρο του σπιτιού.

Η σωστή σκίαση δεν χρειάζεται απαραίτητα μόνιμες, δύσκολες ή με υψηλό κόστος κατασκευές. Ακόμη και απλές παρεμβάσεις μπορούν να δημιουργήσουν αρκετή προστασία, τουλάχιστον τις ώρες με την πιο έντονη ηλιοφάνεια.

Υφάσματα σκίασης

Μια από τις πιο εύκολες λύσεις για σκιά σε μπαλκόνι χωρίς τέντα είναι η χρήση υφασμάτων σκίασης, αντίστοιχα με αυτά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τέντας. Τα υφάσματα εξωτερικού χώρου μπορούν να τοποθετηθούν στο καταλληλότερο σημείο του μπαλκονιού, ανάλογα με τον προσανατολισμό και τον σχεδιασμό του και να δημιουργήσουν προστασία από τον ήλιο σε μεγάλο βαθμό.

Η πιο απλή μορφή τέτοιου τύπου σκίαστρου είναι οι κατασκευές σε μορφή κουρτίνας που προσαρμόζονται εύκολα. Πρόκειται για μια εύκολη και πρακτική λύση που μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα, ενώ τις βραδινές ώρες ή όποτε δεν χρειάζεται σκίαση, αρκεί μόνο να τραβηχτεί - μαζευτεί το ύφασμα στο πλάϊ.



Ασφαλώς τέτοιου τύπου σκίαστρα μπορούν να δημιουργηθούν και με άλλου τύπου υφάσματα, χοντρά λινά, κανονικές κουρτίνες σκίασης κλπ ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου, με πιο πρακτική επιλογή τα ελαφρώς διάτρητα υφάσματα που επιτρέπουν στον αέρα να περνά. Διαφορετικά, ειδικά αν χρησιμοποιηθεί τέτοιας μορφής σκίαστρο στο σύνολο του μπαλκονιού περιμετρικά, ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες η ατμόσφαιρα στο μπαλκόνι θα θυμίζει ...θερμοκήπιο.





Φυσική σκίαση με φυτά

Παρόλο που πρόκειται για μια λύση που πολλούς, αρχικά, τους ξενίζει ακόμη και στο πιο μικρό μπαλκόνι μιας πολυκατοικίας τα κατάλληλα φυτά μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία σκιάς.



Ψηλές γλάστρες με είδη αναπτυσσόμενα κατά ύψος όπως για παράδειγμα Τούγιες, νάνες ποικιλίες δέντρων που αναπτύσσονται χωρίς πρόβλημα σε δοχεία φύτευσης, ακόμη και ελιές, αναρριχώμενα φυτά που δεν ρίχνουν τα φύλλα τους, όπως και μέτριου ύψους φυτά που τοποθετούνται σε ολόκληρο το μήκος του μπαλκονιού δημιουργούν ένα αποτελεσματικό φυσικό φίλτρο για τον ήλιο, χωρίς ταυτόχρονα να μειώνουν σημαντικά τη διέλευση του αέρα.

Η λύση αυτή δεν δημιουργεί πάντα καθολική σκίαση, αλλά μπορεί να μειώσει σημαντικά την ένταση του φωτός και ταυτόχρονα να δώσει μια πιο ευχάριστη εικόνα στον χώρο. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις, κυρίως σε μικρά μπαλκόνια, που μια σειρά φυτών στο κατάλληλο ύψος και σε ολόκληρο το μήκος του χώρου «κόβει» σημαντικά τον ήλιο τουλάχιστον τις πιο ζεστές ώρες, τόσο στο μπαλκόνι όσο και στο εσωτερικό του σπιτιού.

Ομπρέλες - πτυσσόμενες τέντες

Σε ορισμένα μπαλκόνια μια μικρή ομπρέλα μπορεί να προσφέρει αρκετή σκιά χωρίς να απαιτείται μόνιμη εγκατάσταση. Υπάρχουν ομπρέλες μικρού μεγέθους ή ομπρέλες μισού κύκλου, που τοποθετούνται κοντά στον τοίχο, με την κατάλληλη κλίση και καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο.

Η λύση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν η σκιά χρειάζεται κυρίως σε ένα περιορισμένο σημείο, όπως σε ένα τραπέζι ή σε μια μικρή γωνιά καθιστικού.



Για την ίδια ακριβώς χρήση προσφέρονται και οι τριγωνικές «τέντες» κάμπινγκ - παραλίας, που προσαρμόζονται - δένονται στα πιο κατάλληλα σημεία του χώρου και όταν δεν χρειάζονται απλά μπορεί να απελευθερωθεί μία τους πλευρά.



Οι λύσεις αυτές είναι από τις πιο οικονομικές και εύκολης τοποθέτησης ώστε να δημιουργηθεί σε ένα μπαλκόνι στοιχειώδης σκιά κάποιες ώρες της ημέρας, όμως διαθέτουν το μειονέκτημα ότι λειτουργούν ικανοποιητικά μόνο όταν δεν υπάρχει έντονος αέρας.

Κάθετη σκίαση

Σε μπαλκόνια που δέχονται έντονο πρωϊνό ή απογευματινό ήλιο, η κάθετη σκίαση μπορεί να αποδειχθεί μια λύση ακόμη πιο αποτελεσματική και από αυτή της κανονικής τέντας.



Καλαμωτές, ρολά από μπαμπού ή καλάμι όπως και διάτρητα υφασμάτινα πάνελ που επιτρέπουν στον αέρα να περνά, τοποθετημένα στο επάνω μέρος της οροφής του μπαλκονιού μπορούν να περιορίσουν σημαντικά την άμεση έκθεση στον ήλιο.



Επιπρόσθετα η λύση αυτή επιτρέπει δημιουργία σκιάς χωρίς να μειωθεί σημαντικά το φως, κάτι που είναι εξίσου σημαντικό όταν αναζητούμε λύσεις σκίασης μπαλκονιών, ειδικά σε όχι ιδιαίτερα φωτεινά σπίτια.

Συνδυασμός λύσεων

Συχνά, σε ένα μπαλκόνι χωρίς τέντα, η πιο αποτελεσματική σκίαση προκύπτει από τον συνδυασμό διαφορετικών μη μόνιμων λύσεων. Για παράδειγμα ένα ύφασμα σκίασης, μερικά φυτά και μια μικρή ομπρέλα, τοποθετημένα το κάθε ένα στο κατάλληλο σημείο, μπορούν μαζί να δημιουργήσουν ένα πιο δροσερό περιβάλλον στο μπαλκόνι χωρίς να χρειαστούν μεγάλες ή ιδιαίτερα δαπανηρές κατασκευές.

Με τις παρεμβάσεις αυτές ο χώρος προσαρμόζεται καλύτερα στις ανάγκες του σπιτιού και μπορεί να χρησιμοποιείται πιο άνετα κατά τη διάρκεια των μηνών με έντονη ηλιοφάνεια και ζέστη.

- Πριν επιλέξετε μια λύση σκίασης, παρατηρήστε ποιες ώρες της ημέρας το μπαλκόνι δέχεται τον πιο έντονο ήλιο. Συχνά η σκίαση χρειάζεται μόνο σε ένα συγκεκριμένο σημείο ή και σε συγκεκριμένες μόνο ώρες, κάτι που μπορεί να καθορίσει και τη σωστή επιλογή ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου.

soulouposeto

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣpinterest.soulouposetoSHARE