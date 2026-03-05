2026-03-05 17:27:32
Φωτογραφία για Φόβοι για χάος στη ναυτιλία - Πάνω από 600 πλοία μεταφοράς κοντέινερ ψάχνουν... λιμάνι
 Αυξανόμενες είναι οι ανησυχίες για σοβαρή συμφόρηση σε λιμάνια της Μέσης Ανατολής και της Ασίας, καθώς ναυτιλιακές εταιρείες αναγκάζονται να αλλάξουν δρομολόγια πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων λόγω της επιδεινούμενης κρίσης ασφαλείας στον Περσικό Κόλπο.

Σύμφωνα με ανάλυση της Xeneta, περίπου 612 πλοία containers έχουν προγραμματισμένες αφίξεις στο λιμάνι Jebel Ali μέσα στις επόμενες 90 ημέρες. Ωστόσο, παραμένει αβέβαιο πού και πότε θα μπορέσουν τελικά να εκφορτώσουν τα φορτία τους.

Πολλά από τα πλοία ενδέχεται να αναγκαστούν να εκφορτώσουν εμπορευματοκιβώτια σε κοντινά ασφαλή λιμάνια, προκαλώντας αλυσιδωτές επιπτώσεις σε μεγάλα κέντρα μεταφόρτωσης. Η Hapag-Lloyd ανακοίνωσε ότι εφαρμόζει διαδικασίες έκτακτης ανάγκης για φορτία που βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν προς ή από χώρες του Περσικού Κόλπου, προειδοποιώντας για καθυστερήσεις και αλλαγές στα δρομολόγια.

Αντίστοιχα, η AP Moller-Maersk αποφάσισε προληπτικά να επαναδρομολογήσει μέρος των φορτίων για προσωρινή αποθήκευση σε λιμάνια της περιοχής, προκειμένου να αποφευχθεί συμφόρηση σε βασικούς κόμβους όπως το Port of Salalah.


Παρά το γεγονός ότι η DP World δηλώνει ότι οι τερματικοί σταθμοί στο Jebel Ali λειτουργούν κανονικά, το λιμάνι αναγκάστηκε να κλείσει προσωρινά μετά από πτώση θραυσμάτων πυραύλου. Τα λιμάνια της Fujairah και του Khor Fakkan, που βρίσκονται πιο κοντά στη ζώνη της κρίσης, δεν θεωρούνται πλέον ασφαλείς εναλλακτικές.

Ως αποτέλεσμα, η πίεση ενδέχεται να μεταφερθεί σε μεγάλα ασιατικά λιμάνια μεταφόρτωσης όπως της Σιγκαπούρης, το λιμάνι του Κολόμπο και το λιμάνι Tanjung Pelepas.

Ο επικεφαλής αναλυτής της Xeneta, Peter Sand, προειδοποίησε ότι η κατάσταση επιδεινώνεται γρήγορα, σημειώνοντας πως ήδη περίπου 100.000 teu φορτίων βρίσκονται «χωρίς προορισμό». Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμφόρηση είναι πιθανό να επεκταθεί σε ολόκληρη την ασιατική εφοδιαστική αλυσίδα, θυμίζοντας τις αναταράξεις που είχαν προκληθεί το 2024 από τις εκτροπές πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Μεταξύ των μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών, η MSC Mediterranean Shipping εμφανίζει τη μεγαλύτερη έκθεση στην περιοχή, με περίπου 1,24 εκατ. teu χωρητικότητας να εξυπηρετεί δρομολόγια που περιλαμβάνουν λιμάνια του Περσικού Κόλπου.
