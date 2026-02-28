tinanantsou.blogspot.gr

Θα δούμε μια «πλανητική παρέλαση» σήμερα στον ουρανό;Όμιλος Φίλων ΑστρονομίαςΠολλές αναρτήσεις στο διαδίκτυο ισχυρίζονται ότι σήμερα, 28 Φεβρουαρίου, θα παρατηρήσουμε μια «εντυπωσιακή παρέλαση» ή μια «ευθυγράμμιση» έξι πλανητών στον ουρανό.Ωστόσο, οι ισχυρισμοί αυτοί δεν είναι απολύτως ακριβείς, καθώς δεν πρόκειται για κάποιο ιδιαίτερο ή μοναδικό φαινόμενο, όπως συχνά παρουσιάζεται.Τι θα δούμε στην πραγματικότητα;Αν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν, το πρώτο που θα παρατηρήσουμε είναι η σχεδόν γεμάτη Σελήνη και, σε μικρή γωνιακή απόσταση, ο λαμπρός γίγαντας Δίας, ψηλά στον ουρανό.Λίγη ώρα μετά το ηλιοβασίλεμα, κοιτώντας χαμηλά προς τον δυτικό ορίζοντα, θα εντοπίσουμε εύκολα την Αφροδίτη, μόλις σκοτεινιάσει λίγο ο ουρανός.Κοντά της θα βρίσκεται ο αμυδρός Ερμής, ο οποίος όμως θα είναι δύσκολο να εντοπιστεί και να παρατηρηθεί, καθώς απαιτείται καθαρός και ανεμπόδιστος ορίζοντας.Λίγο ψηλότερα, ο μέσης φωτεινότητας Κρόνος ενδέχεται να είναι ορατός με γυμνό μάτι, εφόσον ο ουρανός είναι επαρκώς καθαρός.Σε μικρή απόσταση από τον Κρόνο θα βρίσκεται ο Ποσειδώνας, για την παρατήρηση του οποίου απαιτούνται ισχυρά κιάλια ή τηλεσκόπιο, καθώς και αστρικός χάρτης για τον ακριβή εντοπισμό του.Τέλος, κοντά στο αστρικό σμήνος των Πλειάδων, θα βρίσκεται ο Ουρανός, ο οποίος, επίσης δεν είναι ορατός με γυμνό μάτι και απαιτεί οπτικό βοήθημα για την παρατήρησή του, όπως και ο Ποσειδώνας.Συμπέρασμα:Δεν θα δούμε σήμερα μια «εντυπωσιακή πλανητική παρέλαση», ούτε «έξι πλανήτες σε μια ευθεία».Θα έχουμε όμως την ευκαιρία να απολαύσουμε τη Σελήνη, τον Δία και την Αφροδίτη, εύκολα με γυμνό μάτι, και ίσως τον Κρόνο.