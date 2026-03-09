2026-03-09 10:20:42
Μια νέα κωμική σειρά έρχεται στο πρόγραμμα του ANT1 για να δώσει χρώμα και γέλιο στο τηλεοπτικό κοινό. Οι «Σούπερ Ήρωες» κάνουν πρεμιέρα τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου και θα προβάλλονται από Δευτέρα έως Τετάρτη.

Η νέα σειρά θα τοποθετηθεί σε ώρα – έκπληξη, καθώς το κανάλι αποφάσισε να τη μεταδώσει στις 20:00, ανοίγοντας έτσι τη βραδινή ζώνη με μια καθαρά κωμική πρόταση.

Οι «Σούπερ Ήρωες» παρακολουθούν την καθημερινότητα μιας ομάδας ανθρώπων που εργάζονται σε ένα σούπερ μάρκετ, όπου οι καταστάσεις που προκύπτουν είναι συχνά απρόβλεπτες και ξεκαρδιστικές. Οι διαφορετικοί χαρακτήρες, οι μικρές καθημερινές «μάχες» της δουλειάς και οι ιδιαίτερες προσωπικότητες δημιουργούν ένα σκηνικό γεμάτο χιούμορ και ανατροπές.

Με γρήγορο ρυθμό, δυνατούς διαλόγους και χαρακτήρες που θυμίζουν… «ήρωες της καθημερινότητας», η νέα κωμική σειρά του ANT1 φιλοδοξεί να χαρίσει άφθονο γέλιο και να γίνει μια από τις ευχάριστες τηλεοπτικές εκπλήξεις της σεζόν.







