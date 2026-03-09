2026-03-09 12:18:18
Φωτογραφία για Ευρεία σύσκεψη για το μέλλον του Οδοντωτού σιδηροδρόμου
Ευρεία σύσκεψη έχει προγραμματιστεί για σήμερα στο Μηχανοστάσιο του Διακοπτού για το μέλλον του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου.protionline.grΗ συνάντηση στην οποία θα μετέχουν στελέχη του ΟΣΕ και της Hellenic Train γίνεται στο φόντο των πρόσφατων σοβαρών προβλημάτων τόσο στη συντήρηση των τρένων και τις συνεχείς βλάβες όσο και στα προβλήματα της υποδομής με τις συχνές καταπτώσεις βράχων.Συμμετέχουν η sidirodromikanea
