Η πολυκατοικία της αντιπαροχής διαμόρφωσε τη μορφή των πόλεων για δεκαετίες και συνεχίζει να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται ο αστικός χώρος.

Από τα μέσα του 20ού αιώνα μέχρι σήμερα, η κατοικία στην Ελλάδα συνδέθηκε στενά με την ανάπτυξη των πόλεων και ιδιαίτερα με το μοντέλο της αντιπαροχής. Οι πολυκατοικίες που δημιουργήθηκαν εκείνη την περίοδο δεν αποτέλεσαν μόνο μια λύση στέγασης για τον αυξανόμενα πληθυσμό των αστικών περιοχών αλλά και έναν βασικό μηχανισμό αστικής επέκτασης. Σήμερα, καθώς οι ανάγκες των πόλεων αλλάζουν, η συζήτηση μετατοπίζεται από την απλή οικοδόμηση προς μια πιο σύνθετη έννοια σύγχρονης αστικής ανάπτυξης.

Η εμφάνιση της αντιπαροχής και η μεταμόρφωση των ελληνικών πόλεων

Το σύστημα της αντιπαροχής εμφανίστηκε στην Ελλάδα μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και συνδέθηκε με τη μεγάλη ανάγκη για στέγαση σε μια περίοδο έντονης εσωτερικής μετανάστευσης. Η μετακίνηση πληθυσμού από την ρημαγμένη από τον πόλεμο ύπαιθρο προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, ιδιαίτερα την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, δημιούργησε πιεστικές ανάγκες για νέες κατοικίες.

Η μέθοδος της αντιπαροχής λειτουργούσε απλά, χωρίς να απαιτεί συμμετοχή του ιδιοκτήτη ενός οικοπέδου στην ανέγερση της πολυκατοικίας, λύνοντας το πρόβλημα έλλειψης κεφαλαίων για ιδιοκτήτες, εργολάβους, δεδομένου ότι συνήθως τα διαμερίσματα προπωλούνταν στους ενδιαφερόμενους αγοραστές πριν την ολοκλήρωσή τους, αλλά και για το κράτος που δεν χρειάστηκε να συνεισφέρει κεφάλαια για τη στέγαση του πληθυσμού.



Ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου που παραχωρούσε τη γη στον εργολάβο έπαιρνε ως αντάλλαγμα κάποια από τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας (συνήθως 30-50% της συνολικής αξίας). Με αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκε ένα μοντέλο αστικής ανάπτυξης που δεν απαιτούσε σημαντικές επενδύσεις για κανέναν από τους εμπλεκόμενους στην ανέγερση πολυκατοικιών, ενώ ταυτόχρονα κάλυπτε γρήγορα τις αυξημένες ανάγκες στέγασης της εποχής.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, μεγάλο μέρος του σημερινού οικιστικού αποθέματος της χώρας κατασκευάστηκε μεταξύ της δεκαετίας του 1960 και της δεκαετίας του 1980, σε συντριπτικό ποσοστό με την μέθοδο της αντιπαροχής.

Η πολυκατοικία ως βασικό στοιχείο της ελληνικής πόλης

Η πολυκατοικία αποτέλεσε το κυρίαρχο κτιριακό μοντέλο των Ελληνικών πόλεων για περισσότερα από πενήντα χρόνια. Σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπου η αστική ανάπτυξη οργανώθηκε συχνά μέσω μεγάλων πολεοδομικών σχεδίων ή δημόσιων προγραμμάτων κατοικίας, στην Ελλάδα η εξέλιξη των πόλεων προχώρησε κυρίως μέσω μικρής κλίμακας ιδιωτικών πρωτοβουλιών.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μια ιδιαίτερα πυκνή μορφή δόμησης, με πολυκατοικίες που ανεγείρονταν σε κάθε διαθέσιμο οικόπεδο, χωρίς ενιαίο πολεοδομικό σχεδιασμό. Η διαδικασία αυτή διαμόρφωσε τις γειτονιές των μεγάλων Ελληνικών πόλεων όπως τις γνωρίζουμε σήμερα, με συνεχή οικοδομικά τετράγωνα, έντονη ανάμειξη κατοικίας, μικρού εμπορίου και υπηρεσιών και συνήθως χωρίς επαρκείς ελεύθερους χώρους.

Παράλληλα, η αντιπαροχή επέτρεψε σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού να αποκτήσει ιδιόκτητη κατοικία. Η δείκτης ιδιοκατοίκησης που παραμένει μέχρι σήμερα ιδιαίτερα υψηλός στην Ελλάδα, φτάνοντας περίπου το 73% σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, έχει διαμορφωθεί σημαντικά από ιδιοκτησίες που αποκτήθηκαν με τη μέθοδο της αντιπαροχής.

Πλεονεκτήματα και συνέπειες του μοντέλου της αντιπαροχής

Το μοντέλο της αντιπαροχής είχε σημαντικά πλεονεκτήματα για την εποχή του. Επέτρεψε την ταχεία ανοικοδόμηση των πόλεων στην μεταπολεμική περίοδο, δημιούργησε μεγάλο αριθμό νέων κατοικιών και ενίσχυσε την οικονομική δραστηριότητα γύρω από την οικοδομή. Για δεκαετίες η οικοδομή αποτέλεσε έναν από τους βασικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

Ωστόσο, η ανάπτυξη αυτή πραγματοποιήθηκε χωρίς συνολικό σχεδιασμό. Η έλλειψη επαρκών ελεύθερων χώρων, η περιορισμένη παρουσία πρασίνου και η μεγάλη πυκνότητα δόμησης αποτελούν χαρακτηριστικά πολλών αστικών περιοχών, στοιχεία που αποτελούν βασικά προβλήματα των σημερινών Ελληνικών πόλεων και κυρίως της Αθήνας. Παράλληλα, μεγάλο μέρος των κτιρίων αυτής της περιόδου σχεδιάστηκε με διαφορετικές ενεργειακές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές από αυτές που θεωρούνται σήμερα απαραίτητες.



Ένα επίσης καταστροφικό αποτέλεσμα της αντιπαροχής υπήρξε η απώλεια σημαντικού μέρους της παλαιότερης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς των πόλεων, λόγω της εκτεταμένης και ανεξέλεγκτης ανοικοδόμησης. Στην Αθήνα, αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις, πολλά παλιά σπίτια, παραδοσιακά κτίρια και νεοκλασικές κατοικίες κατεδαφίστηκαν προκειμένου να ανεγερθούν νέες πολυκατοικίες. Η επιλογή αυτή άλλαξε ριζικά την εικόνα ολόκληρων περιοχών, καθώς η ανάγκη για περισσότερες κατοικίες και η οικονομική δυναμική της αντιπαροχής υπερίσχυσαν της διατήρησης του παλαιότερου και σε πολλές περιπτώσεις ιστορικού κτιριακού αποθέματος.

Στην ουσία επρόκειτο για ένα μοντέλο ανάπτυξης που βασίστηκε σχεδόν αποκλειστικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία ιδιοκτητών και εργολάβων, χωρίς έναν ισχυρό δημόσιο σχεδιασμό και εθνικό σχέδιο, που να διασφαλίζει βασικές προϋποθέσεις για την ποιότητα και τη λειτουργία του αστικού χώρου.

Η σημερινή πραγματικότητα του αστικού αποθέματος

Σήμερα μεγάλο ποσοστό των πολυκατοικιών της αντιπαροχής έχει ηλικία άνω των σαράντα ή πενήντα ετών. Αυτό σημαίνει ότι πολλές από αυτές χρειάζονται αναβάθμιση, τόσο σε επίπεδο ενεργειακής απόδοσης όσο και σε επίπεδο λειτουργικότητας των κατοικιών.

Τα τελευταία χρόνια έχουν ξεκινήσει προγράμματα ανακαίνισης και ενεργειακής βελτίωσης κατοικιών, που στοχεύουν στην σταδιακή αναβάθμιση του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος. Παράλληλα, η αυξανόμενη συζήτηση γύρω από τη βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων στρέφει την προσοχή όχι μόνο στην κατασκευή νέων κτιρίων αλλά και στην αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων.

Η μετάβαση προς τη σύγχρονη αστική ανάπτυξη

Η σύγχρονη αστική ανάπτυξη δεν αφορά πλέον μόνο την οικοδόμηση νέων κατοικιών. Περιλαμβάνει μια ευρύτερη προσέγγιση που συνδυάζει την ποιότητα του δημόσιου χώρου, τη βιώσιμη κινητικότητα, την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων και την ισορροπία ανάμεσα στην κατοικία, την εργασία και τις καθημερινές δραστηριότητες.

Σε πολλές ελληνικές πόλεις εμφανίζονται πλέον νέες τάσεις, όπως η ανακαίνιση παλαιών κτιρίων, η επαναχρησιμοποίηση εγκαταλελειμμένων χώρων και η δημιουργία μικρότερων, πιο λειτουργικών κατοικιών. Ταυτόχρονα, η αρχιτεκτονική συζήτηση μετατοπίζεται από τη μεγιστοποίηση της εκμετάλλευσης ενός οικοπέδου προς την ποιότητα των συνθηκών στέγασης και γενικά διαβίωσης.

Η εξέλιξη αυτή δεν σημαίνει απαραίτητα την εγκατάλειψη της πολυκατοικίας ως τυπολογίας. Αντίθετα, σε πολλές περιπτώσεις επιχειρείται η επαναπροσέγγιση αυτού του μοντέλου μέσα από σύγχρονες αρχιτεκτονικές λύσεις που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στο φυσικό φως, στους κοινόχρηστους χώρους και στη σχέση του κτιρίου με το αστικό περιβάλλον.

